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IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro - один и тот же ноутбук. Как будто их названий мало, чтобы смутить покупателя

IdeaPad Slim или Yoga Slim? Разница не так велика, как можно предположить (Изображение: Lenovo)
IdeaPad Slim или Yoga Slim? Разница не так велика, как можно предположить (Изображение: Lenovo)
Уследить за тем, как и почему разные производители называют свои ноутбуки? Для этой игры понадобится опыт, внимательность и удача. Дополнительное разнообразие внесут отдельные компании, продающие один ноутбук в двух совершенно разных товарных сериях
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
ноутбуки выжимка обзора Tiger Lake Thunderbolt сенсорный ультрабуки Intel Evo / Project Athena
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IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro - это два дорогих, производительных ноутбука, оба в 14-дюймовом корпусе. Первый из них оснащается процессором Intel Core i7-11370H, во втором можно встретить всемогущий AMD Ryzen 9 5900HX. Эти процессоры класса энергопотребления H обычно встраиваются в тяжёлые игровые ноутбуки, а не в тонкие и компактные. В том и заключается вся заманчивость предложения Lenovo.

Что нам не нравится, так это то, насколько IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro похожи между собой, вопреки разнице в наименованиях. Расположение портов, экран, клавиатура, внешний вид корпуса - как на первый, так и на второй взгляд в этих двух всё сделано одинаково.

До сих пор Lenovo позиционировала ноутбуки Yoga в качестве самых мощных и качественных моделей потребительского уровня, в то время, как IdeaPad выступали ноутбуками попроще и подешевле. Но IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro выглядят неуместным исключением из привычного правила. В этих двух одинаков корпус, и, помимо того, именно IdeaPad располагает более мощным интегрированным графическим процессором и поддержкой Thunderbolt 4 - две монетки в банку его плюсов - в то время, как Yoga радует лишь потрясающей процессорной производительностью [= один плюс]. Как результат, потенциальный покупатель, привыкший видеть в IdeaPad дешёвые недоделки, может сделать неудачный выбор.

Теоретически, производитель мог бы назвать эти модели иначе. Например, Yoga Slim 7 Pro (Intel) и Yoga Slim 7 Pro (AMD). Но, думается нам, у Lenovo просто не было выбора. IdeaPad Slim 7i Pro несёт на себе наклейку Intel EVO, и одним из требований Intel к таким моделям является то, чтобы они поставлялись исключительно с процессорами Intel. Производитель нашёл обход этого ограничения. Ценой стали дополнительное усложнение модельного ряда и усложнение процесса выбора.

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Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4676 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2035 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Allen Ngo, 2021-10-31 (Update: 2021-10-31)

 