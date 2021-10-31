IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro - один и тот же ноутбук. Как будто их названий мало, чтобы смутить покупателя

Уследить за тем, как и почему разные производители называют свои ноутбуки? Для этой игры понадобится опыт, внимательность и удача. Дополнительное разнообразие внесут отдельные компании, продающие один ноутбук в двух совершенно разных товарных сериях

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IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro - это два дорогих, производительных ноутбука, оба в 14-дюймовом корпусе. Первый из них оснащается процессором Intel Core i7-11370H, во втором можно встретить всемогущий AMD Ryzen 9 5900HX. Эти процессоры класса энергопотребления H обычно встраиваются в тяжёлые игровые ноутбуки, а не в тонкие и компактные. В том и заключается вся заманчивость предложения Lenovo.

Что нам не нравится, так это то, насколько IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro похожи между собой, вопреки разнице в наименованиях. Расположение портов, экран, клавиатура, внешний вид корпуса - как на первый, так и на второй взгляд в этих двух всё сделано одинаково.

До сих пор Lenovo позиционировала ноутбуки Yoga в качестве самых мощных и качественных моделей потребительского уровня, в то время, как IdeaPad выступали ноутбуками попроще и подешевле. Но IdeaPad Slim 7i Pro и Yoga Slim 7 Pro выглядят неуместным исключением из привычного правила. В этих двух одинаков корпус, и, помимо того, именно IdeaPad располагает более мощным интегрированным графическим процессором и поддержкой Thunderbolt 4 - две монетки в банку его плюсов - в то время, как Yoga радует лишь потрясающей процессорной производительностью [= один плюс]. Как результат, потенциальный покупатель, привыкший видеть в IdeaPad дешёвые недоделки, может сделать неудачный выбор.

Теоретически, производитель мог бы назвать эти модели иначе. Например, Yoga Slim 7 Pro (Intel) и Yoga Slim 7 Pro (AMD). Но, думается нам, у Lenovo просто не было выбора. IdeaPad Slim 7i Pro несёт на себе наклейку Intel EVO, и одним из требований Intel к таким моделям является то, чтобы они поставлялись исключительно с процессорами Intel. Производитель нашёл обход этого ограничения. Ценой стали дополнительное усложнение модельного ряда и усложнение процесса выбора.