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RTX 3080 Ti (для ноутбука) замечена в базе PCI Device ID, может выйти через считанные месяцы

(Изображение: TodayIn24)
(Изображение: TodayIn24)
В новинке может использоваться видеопроцессор GA103 или GA103M с 7680 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти, релиз может состояться в январе на техновыставке CES 2022
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇫🇷 ...
игры и всё, что связано с ними видеокарты GeForce GPU ноутбуки слухи
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Прошедшие ещё в июне слухи о Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 с видеокартами RTX 30xx Super пока так и остаются слухами. Но NVIDIA всё ещё может выпустить новую видеокарту трёхтысячной серии для ноутбуков. Мэтью Смит [Matthew Smith], который стоит за базой данных программы GPU-Z, утверждает - компания с зелёным логотипом готовит мобильную RTX 3080 Ti. Эта новая видеокарта, предположительно, будет использовать чип GA103. Тот же, о котором шла речь в не подтвердившейся новости про Super-карту внутри ThinkPad X1 Extreme Gen 4.

Буквально на днях видеокарта, о которой идёт речь, была добавлена в базу данных PCI Device ID пользователем Faintsnow. Сперва в той записи было указано обозначение GN20-E8 ID:2420, которое вскоре было дополнено именем чипа - GA103 - и, наконец, розничным названием видеокарты - GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Faintsnow? Нам это имя не известно, но, скорее всего, этот человек является разработчиком, тем или иным образом близким к NVIDIA.

Само собой, пока всё это остаётся никем не подтверждёнными слухами, открытыми для дальнейшей корректировки временем, если не полного опровержения. Пользователь Twitter по имени kopite7kimi, в прошлом дававший ценную информацию, косвенно подтверждает, что речь идёт о новой видеокарте NVIDIA для ноутбуков, но полагает, что её назовут RTX 3090.

О спецификациях. Опираясь на июньскую новость, можно считать, что видеопроцессор GA103 в этой новой видеокарте, как бы её ни назвали, будет располагать примерно 7680 ядрами CUDA (против 6144 в ноутбучной редакции RTX 3080). Оперативной памяти должно быть 8 ГБ или 16 ГБ, тип - GDDR6, ширина шины - 256 бит. Предполагается, что сама видеокарта и первые ноутбуки с ней будут анонсированы в январе на CES 2022.

Источник(и)

Device 10de:2420 - The PCI ID Repository, 30 октября 2021 года

Твит пользователя Matthew Smith - Twitter, 30 октября 2021 года

NVIDIA preparing GA103 based flagship mobile graphics, RTX 3080 Ti or RTX 3090 Laptop GPU is coming? - VideoCardz, 30 октября 2021 года

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Нечестно! MacBook Pro 14 даёт заявл...
Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - Senior Tech Writer - 1608 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: Facebook
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2035 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Bogdan Solca, 2021-10-31 (Update: 2021-10-31)

 