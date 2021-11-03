Подтасовка! Стало известно, как в Intel добились превосходства i9-12900K над Ryzen 9 5950X во внутренних тестах

В тестах, предназначенных для прессы и публики, процессору Core i9 было позволено потреблять почти в 2.5 раза больше энергии, чем процессору Ryzen - более того, последний специально тестировали на бажной версии Windows 11

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На прошлой неделе состоялся официальный релиз процессоров Intel Core двенадцатого поколения, они же - Alder Lake. Характеристики, производительность, цены, на все (или почти все) вопросы были даны официальные ответы. Core i9-12900K, лидер этой новой стаи, был сравнён с Core i9-11900K и с Ryzen 9 5950X. Приведённые Intel результаты тестов показали 12900K в выгодном свете. В том числе, главный Core выиграл у главного Ryzen в 7 из 9 приведённых игровых тестов.

Правда, тогда не были опубликованы сведения о том, в каких условиях были проведены те тесты. Теперь сведения есть - изображения приведены далее. Из них следует много неприятного. Долговременное потребление (PL1) для Core i9-12900K было ограничено 241 ваттами, в то время, как Ryzen 9 5950X вынужден был довольствоваться 105 ваттами. Далее, оба процессора были тестированы на Windows 11 Pro 22000.9, версии, в которой процессоры Ryzen работают хуже, чем должны. Часть этих проблем была исправлена в середине октября в сборке 22000.282. Выходит, если бы в Intel использовали самую современную версию Windows 11, да ещё и поставили все процессоры в равные условия по питанию, 12900K был бы не лучше 5950X, а процентов на тридцать-сорок хуже него.

Вывод, как и всегда, прост - принимая решение о покупке, стоит доверять независимым обзорам, а не заявленным со стороны производителя данным. И, раз уж разговор зашёл про это, мы постараемся протестировать парочку двенадцатитысячных настольных процессоров Intel до конца ноября.