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Подтасовка! Стало известно, как в Intel добились превосходства i9-12900K над Ryzen 9 5950X во внутренних тестах

Core i9-12900K силён, сомнений нет, но в этот раз для его победы применили допинг. (Изображение: Intel)
Core i9-12900K силён, сомнений нет, но в этот раз для его победы применили допинг. (Изображение: Intel)
В тестах, предназначенных для прессы и публики, процессору Core i9 было позволено потреблять почти в 2.5 раза больше энергии, чем процессору Ryzen - более того, последний специально тестировали на бажной версии Windows 11
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Alder Lake PC и всё, что связано с ним кринж и фэйспалм Zen 3 (Vermeer) Windows Ryzen (Zen)
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На прошлой неделе состоялся официальный релиз процессоров Intel Core двенадцатого поколения, они же - Alder Lake. Характеристики, производительность, цены, на все (или почти все) вопросы были даны официальные ответы. Core i9-12900K, лидер этой новой стаи, был сравнён с Core i9-11900K и с Ryzen 9 5950X. Приведённые Intel результаты тестов показали 12900K в выгодном свете. В том числе, главный Core выиграл у главного Ryzen в 7 из 9 приведённых игровых тестов.

Правда, тогда не были опубликованы сведения о том, в каких условиях были проведены те тесты. Теперь сведения есть - изображения приведены далее. Из них следует много неприятного. Долговременное потребление (PL1) для Core i9-12900K было ограничено 241 ваттами, в то время, как Ryzen 9 5950X вынужден был довольствоваться 105 ваттами. Далее, оба процессора были тестированы на Windows 11 Pro 22000.9, версии, в которой процессоры Ryzen работают хуже, чем должны. Часть этих проблем была исправлена в середине октября в сборке 22000.282. Выходит, если бы в Intel использовали самую современную версию Windows 11, да ещё и поставили все процессоры в равные условия по питанию, 12900K был бы не лучше 5950X, а процентов на тридцать-сорок хуже него.

Вывод, как и всегда, прост - принимая решение о покупке, стоит доверять независимым обзорам, а не заявленным со стороны производителя данным. И, раз уж разговор зашёл про это, мы постараемся протестировать парочку двенадцатитысячных настольных процессоров Intel до конца ноября.

Изображение: Intel)
Изображение: Intel)
Изображение: Intel)
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RTX 3080 Ti (для ноутбука) замечена...
Google Tensor оказался РОДСТВЕННИКО...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4388 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2038 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-11- 3 (Update: 2021-11- 3)

 