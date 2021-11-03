Подтасовка! Стало известно, как в Intel добились превосходства i9-12900K над Ryzen 9 5950X во внутренних тестах
На прошлой неделе состоялся официальный релиз процессоров Intel Core двенадцатого поколения, они же - Alder Lake. Характеристики, производительность, цены, на все (или почти все) вопросы были даны официальные ответы. Core i9-12900K, лидер этой новой стаи, был сравнён с Core i9-11900K и с Ryzen 9 5950X. Приведённые Intel результаты тестов показали 12900K в выгодном свете. В том числе, главный Core выиграл у главного Ryzen в 7 из 9 приведённых игровых тестов.
Правда, тогда не были опубликованы сведения о том, в каких условиях были проведены те тесты. Теперь сведения есть - изображения приведены далее. Из них следует много неприятного. Долговременное потребление (PL1) для Core i9-12900K было ограничено 241 ваттами, в то время, как Ryzen 9 5950X вынужден был довольствоваться 105 ваттами. Далее, оба процессора были тестированы на Windows 11 Pro 22000.9, версии, в которой процессоры Ryzen работают хуже, чем должны. Часть этих проблем была исправлена в середине октября в сборке 22000.282. Выходит, если бы в Intel использовали самую современную версию Windows 11, да ещё и поставили все процессоры в равные условия по питанию, 12900K был бы не лучше 5950X, а процентов на тридцать-сорок хуже него.
Вывод, как и всегда, прост - принимая решение о покупке, стоит доверять независимым обзорам, а не заявленным со стороны производителя данным. И, раз уж разговор зашёл про это, мы постараемся протестировать парочку двенадцатитысячных настольных процессоров Intel до конца ноября.
Источник(и)
Intel Core i9-12900K Used 2.3x Power than the Ryzen 9 5950X in Official Benchmarks, Lacked the Win 11 L3 Cache Fix - Hardware Times, 30 октября 2021 года
Intel's Core i9-12900K is up to 36 percent faster when you run it at maximum turbo power - TechSpot, 31 октября 2021 года