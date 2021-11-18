Наш источник не уточнил как именно будет звучать название инженерного ноутбука на базе Core i7-12700H после официального релиза, но мы предполагаем, что это обновленный MSI GE76 Raider 12UH (нумерация после цифры 12 чисто условная, на основании предыдущего поколения).

На то, что перед нами ноутбук именно от MSI, указывает даже первый из скриншотов (см. ниже). Там видно, что на фоне окон Cinebench на рабочем столе явно заметен фрагмент логотипа MSI.

Более убедительным доказательством служат данные тестирования из Geekbench, о которых сообщали на Wccftech. Среди прочей информации там указана версия BIOS тестируемого устройства - E17K4IMS.013. Такая схема наименований BIOS как раз очень характерна для устройств MSI. Для сравнения, протестированный нами MSI GE76 Raider 11UH имел BIOS версии E17K3IMS.113, а предшествующий ему GE76 Raider 10UH - E17K2IMS.109. Судя по всему, фрагмент "17K4" в наименовании версии говорит о наличии Core i9-12900HK в устройстве, которое предположительно является обновленным MSI GE76 Raider.

Напомним, что начиная с предыдущего года GE76 Raider является топовым игровым ноутбуков MSI, так что тестировать производительность Alder Lake-P вполне логично именно на нем. В соответствии со всей вышеизложенной информацией мы будем полагать, что источник нашей эксклюзивной утечки - GE76 Raider на базе Core i7-12700H.