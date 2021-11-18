Эксклюзив | Первые тесты мобильного процессора Intel 12 поколения Alder Lake-P Core i7-12700H: AMD Cezanne Zen 3 и Apple M1 Max уничтожены в Cinebench
Появление ноутбуков на базе мобильных высокопроизводительных процессоров Intel 12 поколения семейства Alder Lake ожидается в первом квартале 2022. Ранее в Сети уже гуляли скриншоты результатов тестирования моделей на базе Core i9-12900HK и Core i7-12800H в Geekbench, но сегодня у нас для вас кое-что поинтереснее. Нам эксклюзивно удалось раздобыть результаты тестирования инженерного образца грядущего топового ноутбука MSI - этот мощный аппарат на базе Core i7-12700H показал на что способна новая архитектура в Cinebench R20 и Cinebench R23.
Новый MSI GE76 Raider уже на подходе?
Наш источник не уточнил как именно будет звучать название инженерного ноутбука на базе Core i7-12700H после официального релиза, но мы предполагаем, что это обновленный MSI GE76 Raider 12UH (нумерация после цифры 12 чисто условная, на основании предыдущего поколения).
На то, что перед нами ноутбук именно от MSI, указывает даже первый из скриншотов (см. ниже). Там видно, что на фоне окон Cinebench на рабочем столе явно заметен фрагмент логотипа MSI.
Более убедительным доказательством служат данные тестирования из Geekbench, о которых сообщали на Wccftech. Среди прочей информации там указана версия BIOS тестируемого устройства - E17K4IMS.013. Такая схема наименований BIOS как раз очень характерна для устройств MSI. Для сравнения, протестированный нами MSI GE76 Raider 11UH имел BIOS версии E17K3IMS.113, а предшествующий ему GE76 Raider 10UH - E17K2IMS.109. Судя по всему, фрагмент "17K4" в наименовании версии говорит о наличии Core i9-12900HK в устройстве, которое предположительно является обновленным MSI GE76 Raider.
Напомним, что начиная с предыдущего года GE76 Raider является топовым игровым ноутбуков MSI, так что тестировать производительность Alder Lake-P вполне логично именно на нем. В соответствии со всей вышеизложенной информацией мы будем полагать, что источник нашей эксклюзивной утечки - GE76 Raider на базе Core i7-12700H.
Intel Core i7-12700H в Cinebench: Король многопоточной производительности
Core i7-12700H - это высокопроизводительный мобильный процессор Intel с шестью мощными ядрами Golden Cove (P) и восемью энергоэффективными ядрами Gracemont (E): суммарно выходит 14 ядер и 20 потоков. Поколение Alder Lake-P, по слухам, будет включать чипы с TDP от 12 до 45 Вт, которые войдут в серии U и H.
Судя по имеющейся информации, Alder Lake-P будет иметь три подвида процессоров — U15 (12-20 Вт), U28 (20-28 Вт) и H45 (35-45 Вт). Также предполагается усиленный более мощный вариант H55, но он будет предлагаться в корпусе S-BGA и потому будет отличаться от всех прочих чипов Alder Lake-P.
Уже вполне традиционно, на протяжении многих лет Intel имела превосходство в одноядерной производительности, а AMD в последние годы завоевала корону многоядерности. Правда, в этом году конкуренты стали по факту равнозначны с выходом процессоров Intel 11 поколения Tiger Lake-H, которые сравнялись c AMD Zen 3 Cezanne. Однако, если полученные нами тесты Alder Lake-P правдивы, радоваться AMD осталось совсем недолго.
|Cinebench R20 / CPU (Single Core)
|Pre-Sample
UHD Graphics 770, i7-12700H
689 Points ∼100%
|Усредн. модель с Intel Core i9-11950H
(610 - 618, n=2)
614 Points ∼89% -11%
|Усредн. модель с Intel Core i9-11980HK
(572 - 610, n=6)
589 Points ∼85% -15%
|Усредн. модель с Intel Core i7-11800H
(520 - 586, n=27)
573 Points ∼83% -17%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(471 - 584, n=19)
570 Points ∼83% -17%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 7 5800H
(502 - 560, n=19)
548 Points ∼80% -20%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(465 - 507, n=13)
488 Points ∼71% -29%
|Усредн. модель с Intel Core i7-10875H
(430 - 524, n=32)
486 Points ∼71% -29%
|Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Max
M1 Max 32-Core GPU, M1 Max
390 Points ∼57% -43%
|Cinebench R20 / CPU (Multi Core)
|Pre-Sample
UHD Graphics 770, i7-12700H
7158 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(2242 - 5476, n=20)
4859 Points ∼68% -32%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 7 5800H
(3993 - 5020, n=20)
4679 Points ∼65% -35%
|Усредн. модель с Intel Core i9-11950H
(4660 - 4669, n=2)
4665 Points ∼65% -35%
|Усредн. модель с Intel Core i7-11800H
(3306 - 5408, n=30)
4609 Points ∼64% -36%
|Усредн. модель с Intel Core i9-11980HK
(3779 - 5256, n=7)
4598 Points ∼64% -36%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(3526 - 4487, n=13)
3933 Points ∼55% -45%
|Усредн. модель с Intel Core i7-10875H
(1986 - 4176, n=32)
3455 Points ∼48% -52%
|Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Max
M1 Max 32-Core GPU, M1 Max
2735 Points ∼38% -62%
|Cinebench R23 / CPU (Multi Core)
|Pre-Sample
UHD Graphics 770, i7-12700H
18501 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(6622 - 14363, n=20)
12570 Points ∼68% -32%
|Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Max
M1 Max 32-Core GPU, M1 Max
12385 Points ∼67% -33%
|Усредн. модель с Intel Core i9-11950H
(12166 - 12247, n=2)
12207 Points ∼66% -34%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 7 5800H
(10097 - 13214, n=18)
12119 Points ∼66% -34%
|Усредн. модель с Intel Core i7-11800H
(8447 - 14088, n=28)
11913 Points ∼64% -36%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(9597 - 11641, n=4)
10605 Points ∼57% -43%
|Усредн. модель с Intel Core i9-11980HK
8459 Points ∼46% -54%
|Усредн. модель с Intel Core i7-10875H
(5135 - 9809, n=6)
8108 Points ∼44% -56%
Core i7 12700H: на 47% быстрее Ryzen 9 5900HX в многопотоке
Intel удалось дополнительно улучшить одноядерную производительность в Alder Lake-P. Сравнивая показатели в однопоточном тесте Cinebench R20 мы видим, что полученные инженерным образцом 689 баллов примерно на 12% выше результата Core i9-11950H и на 21% лучше, чем у топового мобильного чипа AMD - Ryzen 9 5900HX (взяты усредненные значения из нашей базы данных).
В многопоточном тесте Cinebench R20 инженерный ноутбук на Core i7-12700H выдал впечатляющие 7158 баллов. Данный результат на 47% выше, чем у AMD Ryzen 9 5900HX. Кстати говоря, данные показатели согласуются с недавними утечками тестов Geekbench, где Core i9-12900HK на 61.3% быстрее Ryzen 9 5980HX.
Превосходство над Core i9-11950H Tiger Lake-H (усредненное значение из нашей базы данных) у инженерного образца с Core i7-12700H составило 53%, а отрыв от Core i9-10980HK достигает впечатляющих 82%!
Бенчмарк Cinebench R23 интересен тем, что он также доступен для платформы Apple M1, что впечатляет своей энергоэффективностью. Результатов теста в однопоточном бенчмарке у нас нет, но оценка в многопоточном выглядит впечатляюще: Core i7-12700H в инженерном образце выдал 18501 балл. Данный результат на 47% выше, чем у Ryzen 9 5900HX, а также на 49% выше, чем у M1 Max.
Вполне естественно, превосходство над Tiger Lake-H также огромное - оценка в Cinebench R23 на 52% выше, чем у Core i9-11950H.
Мобильные процессоры Alder Lake: AMD срочно пора действовать
Сейчас самое время добавить, что вся приведенная информация относится к разряду утечек и, хоть мы и уверенны в нашем источнике, ее следует воспринимать с долей здравого скептицизма. Однако нельзя отрицать одного: все существующие ныне утечки с тестами мобильных процессоров Alder Lake указывают на солидное превосходство над AMD.
Пока что о грядущих процессорах неизвестно ничего, кроме числа ядер у пары моделей, потому делать выводы рано - стоит запастись терпением.
Если же говорить о AMD, то следующим за Cezanne поколением станут чипы Ryzen 6000 Rembrandt, которые должны появиться в начале 2022. На сегодняшний день известно, что поколение Rembrandt уже в массовом производстве: техпроцесс 6 нм, архитектура Zen 3+, поддержка PCIe Gen 4, DDR5, LPDDR5 и встроенная графика RDNA 2. Переход на архитектуру Zen 3+ принесет ощутимый прирост производительности, но будет ли его достаточно, чтобы опередить Alder Lake? Этот вопрос пока остается без ответа.
Опираясь только лишь на слухи можно предположить, что реальную угрозу Intel будут представлять только Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4, которые объявятся не раньше конца 2022 года.
Судя по всему, мы с вами вновь увидим неустанную борьбу Intel и AMD, что однозначно хорошо для потребителей: 2022 уже кажется довольно интересным.
Источник(и)
Notebookcheck