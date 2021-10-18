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Intel обещает: Видеокарты серии Arc будут продаваться без ограничений по хэшрейту

Видеокарты Intel Arc ожидаются уже буквально через полгода (Изображение: Intel)
Видеокарты от Intel должны выйти скоро, в начале 2022 года. На днях Раджа Кодури и другие представители Intel дали интервью, которое проясняет, чего стоит ждать от будущих новинок
Aleem Ali, 🇺🇸 🇮🇹 ...
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Итак. Люди, занимающие важные посты в компании Intel (Raja Koduri, Roger Chandler, Jeff McVeigh), рассказали кое-что о будущих видеокартах семейства Alchemist. Позволим себе опубликовать отдельные заявления из большого интервью.

  • Будет ли Intel выпускать профессиональные версии видеокарт Arc - подобно NVIDIA Quadro?

Intel сотрудничает с производителями профессионального ПО, чтобы добиться максимальной совместимости и производительности. Но пока конкретных планов выпустить отдельную серию профессиональных карт нет.

  • Будут ли новые видеокарты Intel поставляться с программными или аппаратными ограничениями, чтобы противостоять майнингу?

Серия Arc ориентирована на геймеров, на создателей цифрового материала. Мы не планируем встраивать какие-то возможности и умения конкретно для майнеров, этот рынок - не приоритет для нас. Но наши видеокарты сможет купить любой. Никаких действий, чтобы внести какие-то ограничения для кого-то, мы не планируем.

  • Что для вас важнее - хорошая энергоэффективность или максимальное быстродействие ценой огромного энергопотребления?

Энергоэффективность. [Здесь можно предположить, что Intel пока не планирует выпускать конкурентов для таких товаров, как RTX 3080, вместо этого довольствуясь конкуренцией на средней ценовой полке.]

  • Планируется ли какой-то жёсткий график выхода графических драйверов? Будут ли внеочередные выпуски по случаю выхода громких игр?

Intel планирует выпускать драйвера как регулярно, так и по особым случаям, таким, как выход важных игр.

В виде заключительного слова, Раджа Кодури отметил: Следующие пять лет для компьютерной индустрии могут стать более интересными, чем последние десять. Будем надеяться, что так и произойдёт!

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Aleem Ali
Автор исходного текста: Aleem Ali - Tech Writer - 9 статей на Notebookcheck c 2021 года
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2026 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Aleem Ali, 2021-10-18 (Update: 2021-10-19)

 