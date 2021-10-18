Intel обещает: Видеокарты серии Arc будут продаваться без ограничений по хэшрейту
Итак. Люди, занимающие важные посты в компании Intel (Raja Koduri, Roger Chandler, Jeff McVeigh), рассказали кое-что о будущих видеокартах семейства Alchemist. Позволим себе опубликовать отдельные заявления из большого интервью.
- Будет ли Intel выпускать профессиональные версии видеокарт Arc - подобно NVIDIA Quadro?
Intel сотрудничает с производителями профессионального ПО, чтобы добиться максимальной совместимости и производительности. Но пока конкретных планов выпустить отдельную серию профессиональных карт нет.
- Будут ли новые видеокарты Intel поставляться с программными или аппаратными ограничениями, чтобы противостоять майнингу?
Серия Arc ориентирована на геймеров, на создателей цифрового материала. Мы не планируем встраивать какие-то возможности и умения конкретно для майнеров, этот рынок - не приоритет для нас. Но наши видеокарты сможет купить любой. Никаких действий, чтобы внести какие-то ограничения для кого-то, мы не планируем.
- Что для вас важнее - хорошая энергоэффективность или максимальное быстродействие ценой огромного энергопотребления?
Энергоэффективность. [Здесь можно предположить, что Intel пока не планирует выпускать конкурентов для таких товаров, как RTX 3080, вместо этого довольствуясь конкуренцией на средней ценовой полке.]
- Планируется ли какой-то жёсткий график выхода графических драйверов? Будут ли внеочередные выпуски по случаю выхода громких игр?
Intel планирует выпускать драйвера как регулярно, так и по особым случаям, таким, как выход важных игр.
В виде заключительного слова, Раджа Кодури отметил: Следующие пять лет для компьютерной индустрии могут стать более интересными, чем последние десять. Будем надеяться, что так и произойдёт!
Источник(и)
Intel Arc GPU Updates: Raja Koduri and Team on OEM Graphics Cards, Driver Features, Workload Balancing, and Much More - NDTV Gadgets, 11 октября 2021 года