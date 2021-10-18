Intel обещает: Видеокарты серии Arc будут продаваться без ограничений по хэшрейту

Видеокарты от Intel должны выйти скоро, в начале 2022 года. На днях Раджа Кодури и другие представители Intel дали интервью, которое проясняет, чего стоит ждать от будущих новинок

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Итак. Люди, занимающие важные посты в компании Intel (Raja Koduri, Roger Chandler, Jeff McVeigh), рассказали кое-что о будущих видеокартах семейства Alchemist. Позволим себе опубликовать отдельные заявления из большого интервью.

Будет ли Intel выпускать профессиональные версии видеокарт Arc - подобно NVIDIA Quadro?

Intel сотрудничает с производителями профессионального ПО, чтобы добиться максимальной совместимости и производительности. Но пока конкретных планов выпустить отдельную серию профессиональных карт нет.

Будут ли новые видеокарты Intel поставляться с программными или аппаратными ограничениями, чтобы противостоять майнингу?

Серия Arc ориентирована на геймеров, на создателей цифрового материала. Мы не планируем встраивать какие-то возможности и умения конкретно для майнеров, этот рынок - не приоритет для нас. Но наши видеокарты сможет купить любой. Никаких действий, чтобы внести какие-то ограничения для кого-то, мы не планируем.

Что для вас важнее - хорошая энергоэффективность или максимальное быстродействие ценой огромного энергопотребления?

Энергоэффективность. [Здесь можно предположить, что Intel пока не планирует выпускать конкурентов для таких товаров, как RTX 3080, вместо этого довольствуясь конкуренцией на средней ценовой полке.]

Планируется ли какой-то жёсткий график выхода графических драйверов? Будут ли внеочередные выпуски по случаю выхода громких игр?

Intel планирует выпускать драйвера как регулярно, так и по особым случаям, таким, как выход важных игр.

В виде заключительного слова, Раджа Кодури отметил: Следующие пять лет для компьютерной индустрии могут стать более интересными, чем последние десять. Будем надеяться, что так и произойдёт!