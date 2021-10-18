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Часы OnePlus Watch: Harry Potter Edition, похоже, готовы к выходу. Индия может получить их первой

OnePlus намекает на существование Watch с особым дизайном (Изображение: OnePlus)
OnePlus намекает на существование Watch с особым дизайном (Изображение: OnePlus)
Пост в Twitter от индийского подразделения OnePlus намекает, прошлые слухи - правдивы. Watch в тематике волшебных книг о Хогвартсе должны располагать теми же характеристиками, что и изначальные часы, но будут поставляться с другим ремешком, и не только
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇮🇹 ...
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Картинка, при помощи которой индийское подразделение OnePlus взывает к интересу 'того поколения, что ещё верит в магию', совершенно не пытается скрыть, о чём идёт речь. На этом изображении из Twitter размещён силуэт часов по соседству со словами Северуса Снегга, которые англоязычные фанаты книг о Поттере ещё могут помнить из последнего фильма серии, разбитого на две части.

Иначе говоря, часы OnePlus Watch в ближайшее время будут выпущены в новом издании. Помимо изначальной версии, эти часы уже существуют в версии для поклонников Cyberpunk 2077. Теперь же пришло время поклонников книг и фильмов о Поттере и его друзьях.

Судя по изображению из Twitter, часы будут поставляться с коричневым кожаным ремешком с выдавленным на нём символом Хогвартса. Весьма вероятно также появление новых, тематических циферблатов, в дополнение к штатным, и каких-либо дополнительных приятных мелочей.

Аппаратные характеристики новинки, вероятно, будут совпадать с классическим изданием часов. Это, в частности, яркий экран AMOLED с диагональю 1.39 дюйма, встроенный Bluetooth с поддержкой передачи звука на беспроводные наушники, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти постоянной.

Точных данных о цене и дате выхода этой новинки пока никем не называлось.

Источник(и)

Твит пользователя OnePlus India - Twitter, 13 октября 2021 года

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4354 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2026 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2021-10-18 (Update: 2021-10-18)

 