Часы OnePlus Watch: Harry Potter Edition, похоже, готовы к выходу. Индия может получить их первой

Пост в Twitter от индийского подразделения OnePlus намекает, прошлые слухи - правдивы. Watch в тематике волшебных книг о Хогвартсе должны располагать теми же характеристиками, что и изначальные часы, но будут поставляться с другим ремешком, и не только

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Картинка, при помощи которой индийское подразделение OnePlus взывает к интересу 'того поколения, что ещё верит в магию', совершенно не пытается скрыть, о чём идёт речь. На этом изображении из Twitter размещён силуэт часов по соседству со словами Северуса Снегга, которые англоязычные фанаты книг о Поттере ещё могут помнить из последнего фильма серии, разбитого на две части.

Иначе говоря, часы OnePlus Watch в ближайшее время будут выпущены в новом издании. Помимо изначальной версии, эти часы уже существуют в версии для поклонников Cyberpunk 2077. Теперь же пришло время поклонников книг и фильмов о Поттере и его друзьях.

Судя по изображению из Twitter, часы будут поставляться с коричневым кожаным ремешком с выдавленным на нём символом Хогвартса. Весьма вероятно также появление новых, тематических циферблатов, в дополнение к штатным, и каких-либо дополнительных приятных мелочей.

Аппаратные характеристики новинки, вероятно, будут совпадать с классическим изданием часов. Это, в частности, яркий экран AMOLED с диагональю 1.39 дюйма, встроенный Bluetooth с поддержкой передачи звука на беспроводные наушники, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти постоянной.

Точных данных о цене и дате выхода этой новинки пока никем не называлось.