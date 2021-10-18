Часы OnePlus Watch: Harry Potter Edition, похоже, готовы к выходу. Индия может получить их первой
Картинка, при помощи которой индийское подразделение OnePlus взывает к интересу 'того поколения, что ещё верит в магию', совершенно не пытается скрыть, о чём идёт речь. На этом изображении из Twitter размещён силуэт часов по соседству со словами Северуса Снегга, которые англоязычные фанаты книг о Поттере ещё могут помнить из последнего фильма серии, разбитого на две части.
Иначе говоря, часы OnePlus Watch в ближайшее время будут выпущены в новом издании. Помимо изначальной версии, эти часы уже существуют в версии для поклонников Cyberpunk 2077. Теперь же пришло время поклонников книг и фильмов о Поттере и его друзьях.
Судя по изображению из Twitter, часы будут поставляться с коричневым кожаным ремешком с выдавленным на нём символом Хогвартса. Весьма вероятно также появление новых, тематических циферблатов, в дополнение к штатным, и каких-либо дополнительных приятных мелочей.
Аппаратные характеристики новинки, вероятно, будут совпадать с классическим изданием часов. Это, в частности, яркий экран AMOLED с диагональю 1.39 дюйма, встроенный Bluetooth с поддержкой передачи звука на беспроводные наушники, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти постоянной.
Точных данных о цене и дате выхода этой новинки пока никем не называлось.
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Твит пользователя OnePlus India - Twitter, 13 октября 2021 года