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OnePlus 10 Pro с камерой от Hasselblad анонсирован официально

OnePlus 10 Pro выйдет в свет 11 января (Изображение: OnePlus)
OnePlus 10 Pro выйдет в свет 11 января (Изображение: OnePlus)
OnePlus 10 Pro получил необычный дизайн и камеру от Hasselblad. Новый флагман работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 1, имеет до 12 ГБ ОЗУ и 128 либо 256 ГБ встроенной памяти
Alex Alderson, 🇺🇸 🇪🇸 ...
OnePlus Android смартфоны и всё, что связано с ними
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Копания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон - OnePlus 10 Pro. Правда, презентация вышла чисто "бумажной" окончательный выход модели состоится 11 января. Впрочем, это обстоятельство не помешало китайским торговым площадкам, таким как JD.com, Suning и Tmall, выставить новинку на продажу.

Вполне предсказуемо OnePlus 10 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Gen 1 - новейший флагманский чип от Qualcomm. Конфигураций памяти у нового смартфона будет три: 8/128 ГБ, а также 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Модель будет выпускаться в двух расцветках: Emerald Forest и Volcanic Black.

Характеристики дисплея и камеры OnePlus пока не раскрывает - подробнее о них будет рассказано на полноценной презентации 11 января. Судя по утечкам, OnePlus 10 Pro получит 48-МП основную камеру, 50-МП ультра-широкоугольную, 8-МП телеобъектив и 32-МП фронтальную камеру. В разработке основной камеры вновь примет участие компания Hasselblad, сотрудничество с которой началось еще с OnePlus 9 Pro. Предварительно известно также о емкости батареи - 5000 мАч - и наличии беспроводной зарядки.

(Image source: OnePlus)
(Image source: OnePlus)
(Image source: OnePlus)
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частичное?
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(Image source: OnePlus)
(Image source: OnePlus)

Иточник(и)

OnePlus

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4784 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2590 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-01- 4 (Update: 2022-01- 4)

 