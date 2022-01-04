OnePlus 10 Pro с камерой от Hasselblad анонсирован официально
Копания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон - OnePlus 10 Pro. Правда, презентация вышла чисто "бумажной" окончательный выход модели состоится 11 января. Впрочем, это обстоятельство не помешало китайским торговым площадкам, таким как JD.com, Suning и Tmall, выставить новинку на продажу.
Вполне предсказуемо OnePlus 10 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Gen 1 - новейший флагманский чип от Qualcomm. Конфигураций памяти у нового смартфона будет три: 8/128 ГБ, а также 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Модель будет выпускаться в двух расцветках: Emerald Forest и Volcanic Black.
Характеристики дисплея и камеры OnePlus пока не раскрывает - подробнее о них будет рассказано на полноценной презентации 11 января. Судя по утечкам, OnePlus 10 Pro получит 48-МП основную камеру, 50-МП ультра-широкоугольную, 8-МП телеобъектив и 32-МП фронтальную камеру. В разработке основной камеры вновь примет участие компания Hasselblad, сотрудничество с которой началось еще с OnePlus 9 Pro. Предварительно известно также о емкости батареи - 5000 мАч - и наличии беспроводной зарядки.
Meet the two stunning color variants of the #OnePlus10Pro - Volcanic Black and Emerald Forest. Which is your favorite?— OnePlus (@oneplus) January 4, 2022