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OxygenOS уходит в прошлое: OnePlus объявила о запуске новой универсальной оболочки

OnePlus 9/Pro не получит наследника в этом году (Изображение: CNET)
OnePlus 9/Pro не получит наследника в этом году (Изображение: CNET)
OxygenOS - всё! OnePlus решила, что успешно используемой с 2015 года оболочке пора на покой. Вместо нее теперь будет использоваться Унифицированная и обновленная глобальная операционная система (Unified and Upgraded Global Operating System), которая также заменить ColorOS, используемую на смартфонах Oppo. Производитель также сообщил, что отменяет выпуск OnePlus 9T и OnePlus 9T Pro
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android OnePlus смартфоны и всё, что связано с ними
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Пит Лау (Pete Lau, соучредитель и исполнительный директор OnaPlus) официально заявил, что бренд OnePlus отказывается от оболочки OxygenOS начиная с 2022 года. По факту, большая часть кода в прошивках смартфонов Oppo и OnePlus в последнее время и так была одинаковой - это выяснилось при сравнении файлов из OxygenOS 12 и ColorOS 12. Тем не менее, начиная с Android 13, у двух брендов будут использоваться одна и та же оболочка на смартфонах - Unified and Upgraded Global Operating System. Несмотря на страшное и громоздкое название, Лау заверил, что заветы OxygenOS будут соблюдены:

"Я верю, что новая ОС для наших смартфонов сохранит в себе первоосновы OxygenOS, за которые ее полюбили многие, но также предложит улучшенный пользовательский опыт"

В OnePlus также сообщили, что следующий флагманский смартфон компании будет выпущен в 2022 году и, соответственно, будет работать на новой ОС (или оболочке, если говорить точнее). То есть, производитель решил отойти от намеченной в 2016 году (с выходом смартфона OnePlus 3T) традиции по выпуску улучшенных T-версий флагманов осенью. Соответственно, никаких OnePlus 9T и OnePlus 9T Pro мы не увидим, а текущие OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro будут в продаже до начала 2022.

В нескольких обзорах мы отмечали, что OnePlus стоит отказаться от практики выпуска улучшенных версий флагманов через полгода после их релиза, так как обновленные T-версии зачастую слишком незначительно отличаются от оригиналов. Однако, говорить о том, что производитель действительно прислушался еще рано, ведь в следующем году OnePlus вполне может вернуться к первоначальной формуле даже с новой оболочкой.

Что же до актуальных смартфонов OnePlus, компания обещает обновить их до новой оболочки. Никаких сроков в OnePlus не называют, но скорее всего обновления прошивки будут выпущены ближе к выходу Android 13 во второй половине 2022 года. В то же время, предполагаемый OnePlus 10 должен дебютировать уже в марте следующего года: на базе Android 12 и с новой оболочкой на борту. Интересно, ей успеют придумать более удобовариемое название до тех пор?

(Изображение: OnePlus)

Источник(и)

OnePlus, XDA Developers, CNET 

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор новостей - 4126 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2458 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-09-21 (Update: 2021-09-21)

 