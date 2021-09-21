OxygenOS уходит в прошлое: OnePlus объявила о запуске новой универсальной оболочки
Пит Лау (Pete Lau, соучредитель и исполнительный директор OnaPlus) официально заявил, что бренд OnePlus отказывается от оболочки OxygenOS начиная с 2022 года. По факту, большая часть кода в прошивках смартфонов Oppo и OnePlus в последнее время и так была одинаковой - это выяснилось при сравнении файлов из OxygenOS 12 и ColorOS 12. Тем не менее, начиная с Android 13, у двух брендов будут использоваться одна и та же оболочка на смартфонах - Unified and Upgraded Global Operating System. Несмотря на страшное и громоздкое название, Лау заверил, что заветы OxygenOS будут соблюдены:
"Я верю, что новая ОС для наших смартфонов сохранит в себе первоосновы OxygenOS, за которые ее полюбили многие, но также предложит улучшенный пользовательский опыт"
В OnePlus также сообщили, что следующий флагманский смартфон компании будет выпущен в 2022 году и, соответственно, будет работать на новой ОС (или оболочке, если говорить точнее). То есть, производитель решил отойти от намеченной в 2016 году (с выходом смартфона OnePlus 3T) традиции по выпуску улучшенных T-версий флагманов осенью. Соответственно, никаких OnePlus 9T и OnePlus 9T Pro мы не увидим, а текущие OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro будут в продаже до начала 2022.
В нескольких обзорах мы отмечали, что OnePlus стоит отказаться от практики выпуска улучшенных версий флагманов через полгода после их релиза, так как обновленные T-версии зачастую слишком незначительно отличаются от оригиналов. Однако, говорить о том, что производитель действительно прислушался еще рано, ведь в следующем году OnePlus вполне может вернуться к первоначальной формуле даже с новой оболочкой.
Что же до актуальных смартфонов OnePlus, компания обещает обновить их до новой оболочки. Никаких сроков в OnePlus не называют, но скорее всего обновления прошивки будут выпущены ближе к выходу Android 13 во второй половине 2022 года. В то же время, предполагаемый OnePlus 10 должен дебютировать уже в марте следующего года: на базе Android 12 и с новой оболочкой на борту. Интересно, ей успеют придумать более удобовариемое название до тех пор?