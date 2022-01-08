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Очередной смартфон OnePlus серии Nord взорвался у пользователя

Пора приобретать карманный огнетушитель? (Источник: Dushyant Giri Goswami)
Пора приобретать карманный огнетушитель? (Источник: Dushyant Giri Goswami)
Судя по всему, в Индии смартфоны OnePlus и Xiaomi превращаются в бомбы замедленного действия: после нескольких инцидентов с OnePlus Nord 2 на этот раз самопроизвольно воспламенился OnePlus Nord CE
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM бизнес кринж и фэйспалм смартфоны и всё, что связано с ними
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2021 стал взрывным годом для некоторых обладателей смартфонов Xiaomi и OnePlus - в Сети стало известно сразу о нескольких случаях самопроизвольного возгорания смартфонов упомянутых компаний. Судя по всему, "тренд" никуда не ушел, ведь сейчас стало известно об очередном взрыве OnePlus серии Nord - на этот раз OnePlus Nord CE.

Владелец аппарата сообщил в своем Twitter-аккаунте, что OnePlus Nord CE, которым он пользовался уже полгода, внезапно загорелся сам по себе. Смартфон при этом не использовался, а на фото - как и в большинстве подобных случаев - явно заметно, что возгорание произошло со стороны батареи.

Ранее мы уже сообщали о нескольких случаях взрыва OnePlus Nord 2, и, как и ранее, данный случай произошел в Индии. К счастью для владельца, на этот раз компания OnePlus не стала отрицать свою ответственность и сразу предложила замену смартфона.

Источник(и)

Dushyant Giri Goswami

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частичное?
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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2098 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2596 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-01- 8 (Update: 2022-01- 8)

 