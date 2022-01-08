Очередной смартфон OnePlus серии Nord взорвался у пользователя
2021 стал взрывным годом для некоторых обладателей смартфонов Xiaomi и OnePlus - в Сети стало известно сразу о нескольких случаях самопроизвольного возгорания смартфонов упомянутых компаний. Судя по всему, "тренд" никуда не ушел, ведь сейчас стало известно об очередном взрыве OnePlus серии Nord - на этот раз OnePlus Nord CE.
Владелец аппарата сообщил в своем Twitter-аккаунте, что OnePlus Nord CE, которым он пользовался уже полгода, внезапно загорелся сам по себе. Смартфон при этом не использовался, а на фото - как и в большинстве подобных случаев - явно заметно, что возгорание произошло со стороны батареи.
Ранее мы уже сообщали о нескольких случаях взрыва OnePlus Nord 2, и, как и ранее, данный случай произошел в Индии. К счастью для владельца, на этот раз компания OnePlus не стала отрицать свою ответственность и сразу предложила замену смартфона.
Thank You Everyone for the support.— Dushyant Giri Goswami (@DushyantGiriGo7) January 7, 2022
Yesterday at 8 pm Oneplus team called me and promised me that they will send a new unit by Tuesday.