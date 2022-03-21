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Смартфоны OnePlus 8, 8 Pro, 8T и 9R обновились до Android 12

OnePlus 9R (Изображение: OnePlus)
OnePlus 9R (Изображение: OnePlus)
OnePlus обновила 4 своих флагманских смартфона до OxygenOS 12, которая основана на Android 12. В свежей прошивке был слегка усовершенствован интерфейс, появился настраиваемый темный режим, а также Canvas AoD
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android OnePlus смартфоны и всё, что связано с ними Софт
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Компания OnePlus огласила о выходе обновления до ОС Android 12 для четырех своих флагманских смартфонов. Свежую прошивку получили модели 2020 года выпуска (восьмая серия, включая 8T, и основные модели OnePlus 8 и 8 Pro).

В очереди на обновление оказался даже OnePlus 9R, который продается только в Индии и имеет другой дизайн модуля камеры, а также FHD+ дисплей и поддерживает Warp Charge 65.

Помимо перехода на актуальную версию ОС от Google, новая прошивка предлагает усовершенствованную функцию Активный дисплей AoD Canvas. Среди других нововведений стоит отметить новый трехступенчатый темный режим с более широкими настройками. Дополнительно OnePlus реализовали новый вид галереи и интегрировали новую версию фирменного функционала Work Life Balance 2.0. Также сообщается, что Oxygen OS 12 должна исправить некоторые проблемы системы, которые присутствовали ранее.

Источник(и)

OnePlus Community

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4911 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2706 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03-21 (Update: 2022-03-21)

 