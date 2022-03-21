Смартфоны OnePlus 8, 8 Pro, 8T и 9R обновились до Android 12

OnePlus обновила 4 своих флагманских смартфона до OxygenOS 12, которая основана на Android 12. В свежей прошивке был слегка усовершенствован интерфейс, появился настраиваемый темный режим, а также Canvas AoD

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Компания OnePlus огласила о выходе обновления до ОС Android 12 для четырех своих флагманских смартфонов. Свежую прошивку получили модели 2020 года выпуска (восьмая серия, включая 8T, и основные модели OnePlus 8 и 8 Pro).

В очереди на обновление оказался даже OnePlus 9R, который продается только в Индии и имеет другой дизайн модуля камеры, а также FHD+ дисплей и поддерживает Warp Charge 65.

Помимо перехода на актуальную версию ОС от Google, новая прошивка предлагает усовершенствованную функцию Активный дисплей AoD Canvas. Среди других нововведений стоит отметить новый трехступенчатый темный режим с более широкими настройками. Дополнительно OnePlus реализовали новый вид галереи и интегрировали новую версию фирменного функционала Work Life Balance 2.0. Также сообщается, что Oxygen OS 12 должна исправить некоторые проблемы системы, которые присутствовали ранее.