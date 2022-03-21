Смартфоны OnePlus 8, 8 Pro, 8T и 9R обновились до Android 12
Компания OnePlus огласила о выходе обновления до ОС Android 12 для четырех своих флагманских смартфонов. Свежую прошивку получили модели 2020 года выпуска (восьмая серия, включая 8T, и основные модели OnePlus 8 и 8 Pro).
В очереди на обновление оказался даже OnePlus 9R, который продается только в Индии и имеет другой дизайн модуля камеры, а также FHD+ дисплей и поддерживает Warp Charge 65.
Помимо перехода на актуальную версию ОС от Google, новая прошивка предлагает усовершенствованную функцию Активный дисплей AoD Canvas. Среди других нововведений стоит отметить новый трехступенчатый темный режим с более широкими настройками. Дополнительно OnePlus реализовали новый вид галереи и интегрировали новую версию фирменного функционала Work Life Balance 2.0. Также сообщается, что Oxygen OS 12 должна исправить некоторые проблемы системы, которые присутствовали ранее.