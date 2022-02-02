Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro показали печальные результаты в стресс-тестах
Новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 успели протестировать лишь в нескольких бенчмарках и на данный момент результаты нельзя назвать хорошими. Большинство результатов были получены на Motorola Edge X30, но недавно в Сети появились всеобъемлющие тесты Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro, которые позволяют уверенно сказать, что троттлинг является характерной чертой Snapdragon 8 Gen 1.
Новые тесты производительности были проведены автором YouTube-канала TechTablets: смартфоны Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro показали довольно неоднозначные результаты в 3DMark WildLife Extreme. То есть, производительность Snapdragon 8 Gen 1 при нагрузке снижается не только у Motorola Edge X30, как можно было подумать по первым утечкам. Худший результат показал Xiaomi 12 Pro, на котором приложение-бенчмарк попросту закрылось само собой через 17 минут со старта теста. При этом на экране отобразилось предупреждение о перегреве, а температура корпуса составляла 47°C.
OnePlus 10 Pro сумел пройти тест до конца, но при этом у него наблюдался заметный троттлинг: производительность снизилась примерно на 37% за время испытания. К слову, подобные показатели Snapdragon 8 Gen 1 наблюдались и у Motorola Edge X30, у которого в Genshin Impact частота кадров снизилась на 25% с течением времени. Согласно TechTablets, OnePlus 10 Pro греется меньше Xiaomi 12 Pro - видимо, у OnePlus получилось реализовать более эффективное охлаждение для Snapdragon 8 Gen 1.