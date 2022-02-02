Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro показали печальные результаты в стресс-тестах

Смартфоны Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro, основанные на новейшем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, были протестированы в тяжелых стресс-тестах. Результаты не обнадеживают: новый Snapdragon троттлит при длительной нагрузке, как и предсказывали утечки

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Новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 успели протестировать лишь в нескольких бенчмарках и на данный момент результаты нельзя назвать хорошими. Большинство результатов были получены на Motorola Edge X30, но недавно в Сети появились всеобъемлющие тесты Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro, которые позволяют уверенно сказать, что троттлинг является характерной чертой Snapdragon 8 Gen 1.

Новые тесты производительности были проведены автором YouTube-канала TechTablets: смартфоны Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro показали довольно неоднозначные результаты в 3DMark WildLife Extreme. То есть, производительность Snapdragon 8 Gen 1 при нагрузке снижается не только у Motorola Edge X30, как можно было подумать по первым утечкам. Худший результат показал Xiaomi 12 Pro, на котором приложение-бенчмарк попросту закрылось само собой через 17 минут со старта теста. При этом на экране отобразилось предупреждение о перегреве, а температура корпуса составляла 47°C.