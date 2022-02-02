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Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro показали печальные результаты в стресс-тестах

У OnePlus 10 Pro производительность Snapdragon 8 Gen 1 лучше (Изображение: OnePlus)
У OnePlus 10 Pro производительность Snapdragon 8 Gen 1 лучше (Изображение: OnePlus)
Смартфоны Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro, основанные на новейшем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, были протестированы в тяжелых стресс-тестах. Результаты не обнадеживают: новый Snapdragon троттлит при длительной нагрузке, как и предсказывали утечки
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android ARM из Китая OnePlus смартфоны и всё, что связано с ними
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Новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 успели протестировать лишь в нескольких бенчмарках и на данный момент результаты нельзя назвать хорошими. Большинство результатов были получены на Motorola Edge X30, но недавно в Сети появились всеобъемлющие тесты Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro, которые позволяют уверенно сказать, что троттлинг является характерной чертой Snapdragon 8 Gen 1. 

Новые тесты производительности были проведены автором YouTube-канала TechTablets: смартфоны Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10 Pro показали довольно неоднозначные результаты в 3DMark WildLife Extreme. То есть, производительность Snapdragon 8 Gen 1 при нагрузке снижается не только у Motorola Edge X30, как можно было подумать по первым утечкам. Худший результат показал Xiaomi 12 Pro, на котором приложение-бенчмарк попросту закрылось само собой через 17 минут со старта теста. При этом на экране отобразилось предупреждение о перегреве, а температура корпуса составляла 47°C.

OnePlus 10 Pro сумел пройти тест до конца, но при этом у него наблюдался заметный троттлинг: производительность снизилась примерно на 37% за время испытания. К слову, подобные показатели Snapdragon 8 Gen 1 наблюдались и у Motorola Edge X30, у которого в Genshin Impact частота кадров снизилась на 25% с течением времени. Согласно TechTablets, OnePlus 10 Pro греется меньше Xiaomi 12 Pro - видимо, у OnePlus получилось реализовать более эффективное охлаждение для Snapdragon 8 Gen 1.

Источник(и)

Tech Tablets

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2145 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2634 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-02- 2 (Update: 2022-02- 2)

 