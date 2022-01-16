Срок годности Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ещё далёк от того, чтобы истечь - а ему уже готовят замену в лице SD 8 Gen 2. Одной из новинок с этим процессором, как ожидается, станет телефон "Frontier" от Motorola с трёхзначным числом мегапикселей и фантастическими достижениями на зарядном фронте

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Дорогие, нафаршированные по полной смартфоны со Snapdragon 8 Gen 1 только-только появляются в продаже. Несмотря на это, по всему похоже, что отдельные компании уже получили от Qualcomm образцы ещё более нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 для создания смартфона завтрашнего дня.

Насколько известно к настоящему моменту, этот новый процессор, он же - SM8475, будет незначительным обновлением относительно Gen 1 со скромной прибавкой производительности и/или возможностей.

Источник сегодняшней новости указывает на разработку преемника для Moto Edge X30 с весьма впечатляющими цифрами в списке характеристик - помимо самого нового процессора Qualcomm. 200 мегапикселей в основной камере, новейший сенсор от Samsung! 60 мегапикселей в лицевой камере! Готовность заряжаться на мощности до 125 ватт по проводу и 50 ватт - без него!

В плане экрана ожидается OLED, 144 герца, возможно, 2.5D.

Вероятно, смартфон будет полностью готов во второй половине 2022 года. Отмечается, что его предполагаемое кодовое имя - "фронтьер" - выходит за пределы географической темы, которой разработчики смартфонов под торговой маркой Motorola придерживались ранее.