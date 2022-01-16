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Слухи | Смартфон от Motorola со Snapdragon 8 Gen 2 - уже в разработке

Преемник для Edge X30, похоже, будет готов совсем скоро (Изображение: Motorola)
Преемник для Edge X30, похоже, будет готов совсем скоро (Изображение: Motorola)
Срок годности Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ещё далёк от того, чтобы истечь - а ему уже готовят замену в лице SD 8 Gen 2. Одной из новинок с этим процессором, как ожидается, станет телефон "Frontier" от Motorola с трёхзначным числом мегапикселей и фантастическими достижениями на зарядном фронте
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android из Китая слухи смартфоны и всё, что связано с ними сенсорный камера, мотор! ARM
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Дорогие, нафаршированные по полной смартфоны со Snapdragon 8 Gen 1 только-только появляются в продаже. Несмотря на это, по всему похоже, что отдельные компании уже получили от Qualcomm образцы ещё более нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 для создания смартфона завтрашнего дня.

Насколько известно к настоящему моменту, этот новый процессор, он же - SM8475, будет незначительным обновлением относительно Gen 1 со скромной прибавкой производительности и/или возможностей.

Источник сегодняшней новости указывает на разработку преемника для Moto Edge X30 с весьма впечатляющими цифрами в списке характеристик - помимо самого нового процессора Qualcomm. 200 мегапикселей в основной камере, новейший сенсор от Samsung! 60 мегапикселей в лицевой камере! Готовность заряжаться на мощности до 125 ватт по проводу и 50 ватт - без него!

В плане экрана ожидается OLED, 144 герца, возможно, 2.5D.

Вероятно, смартфон будет полностью готов во второй половине 2022 года. Отмечается, что его предполагаемое кодовое имя - "фронтьер" - выходит за пределы географической темы, которой разработчики смартфонов под торговой маркой Motorola придерживались ранее.

Источник(и)

Motorola Frontier: Neues Flaggschiff in Entwicklung [Exklusiv] - TechnikNews, 14 января 2021 года

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4691 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2063 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-01-16 (Update: 2022-01-17)

 