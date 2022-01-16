Слухи | Смартфон от Motorola со Snapdragon 8 Gen 2 - уже в разработке
Дорогие, нафаршированные по полной смартфоны со Snapdragon 8 Gen 1 только-только появляются в продаже. Несмотря на это, по всему похоже, что отдельные компании уже получили от Qualcomm образцы ещё более нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 для создания смартфона завтрашнего дня.
Насколько известно к настоящему моменту, этот новый процессор, он же - SM8475, будет незначительным обновлением относительно Gen 1 со скромной прибавкой производительности и/или возможностей.
Источник сегодняшней новости указывает на разработку преемника для Moto Edge X30 с весьма впечатляющими цифрами в списке характеристик - помимо самого нового процессора Qualcomm. 200 мегапикселей в основной камере, новейший сенсор от Samsung! 60 мегапикселей в лицевой камере! Готовность заряжаться на мощности до 125 ватт по проводу и 50 ватт - без него!
В плане экрана ожидается OLED, 144 герца, возможно, 2.5D.
Вероятно, смартфон будет полностью готов во второй половине 2022 года. Отмечается, что его предполагаемое кодовое имя - "фронтьер" - выходит за пределы географической темы, которой разработчики смартфонов под торговой маркой Motorola придерживались ранее.
Источник(и)
Motorola Frontier: Neues Flaggschiff in Entwicklung [Exklusiv] - TechnikNews, 14 января 2021 года