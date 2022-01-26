Грядущий флагман Motorola получит 200-МП камеру, 144-Гц P-OLED дисплей и чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus
Первые утечки о грядущем флагмане Motorola Frontier появились на прошлой неделе, а теперь известная информация дополнилась новыми подробностями.
Согласно данным ресурса Winfuture, грядущий Motorola Frontier 22 - именно такое наименование в итоге должен получить смартфон - дебютирует в июле 2022. Смартфон получит 6.67-дюймовый 144-Гц FHD+ P-OLED дисплей с изогнутыми краями. В качестве чипсета будет служить неанонсированный Qualcomm SM4750, который, судя по всему, получит название Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Вдобавок к нему аппарат получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1.
Также сообщается, что Frontier 22 получит камеру на 200 мегапикселей. Вполне вероятно, что в качестве фотосенсора выступит 1/1.28-дюймовый Omnivision OVB0B или Samsung ISOCELL HP1. Также в модуле камеры будет установлен 50-МП сенсор с ультра-широкоугольной оптикой и 12-МП с телеобъективом (2х оптический зум). Разрешение фронтальной камеры составит невероятные 60 МП. Среди прочих характеристик отметились батарея на 4500 мАч, проводная зарядка на мощности до 125 Вт, беспроводная зарядка на мощности 35-50 Вт, стереодинамики и Android 12 в качестве операционной системы.