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Грядущий флагман Motorola получит 200-МП камеру, 144-Гц P-OLED дисплей и чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Motorola Frontier 22 (Изображение: Winfuture)
Motorola Frontier 22 (Изображение: Winfuture)
Новая утечка раскрыла крайне любопытные подробности о грядущем флагманском смартфоне Motorola под кодовым названием Frontier 22. Дебют новинки должен состояться в июле, а характеристики обещают быть впечатляющими: камера на 200 МП, 144-Гц P-OLED экран и зарядка мощностью 125 Вт
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Первые утечки о грядущем флагмане Motorola Frontier появились на прошлой неделе, а теперь известная информация дополнилась новыми подробностями.

Согласно данным ресурса Winfuture, грядущий Motorola Frontier 22 - именно такое наименование в итоге должен получить смартфон - дебютирует в июле 2022. Смартфон получит 6.67-дюймовый 144-Гц FHD+ P-OLED дисплей с изогнутыми краями. В качестве чипсета будет служить неанонсированный Qualcomm SM4750, который, судя по всему, получит название Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Вдобавок к нему аппарат получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1.

Также сообщается, что Frontier 22 получит камеру на 200 мегапикселей. Вполне вероятно, что в качестве фотосенсора выступит 1/1.28-дюймовый Omnivision OVB0B или Samsung ISOCELL HP1. Также в модуле камеры будет установлен 50-МП сенсор с ультра-широкоугольной оптикой и 12-МП с телеобъективом (2х оптический зум). Разрешение фронтальной камеры составит невероятные 60 МП. Среди прочих характеристик отметились батарея на 4500 мАч, проводная зарядка на мощности до 125 Вт, беспроводная зарядка на мощности 35-50 Вт, стереодинамики и Android 12 в качестве операционной системы.

Источник(и)

Winfuture

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2137 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2619 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-01-26 (Update: 2022-01-26)

 