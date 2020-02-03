Только не это: пользователи Motorola Razr жалуются на скрипящий шарнир

Яркий и недешевый Razr от Motorola, похоже, взял не самое удачное начало. Макс Вейнбах с XDA Developers опубликовал видео, в котором демонстрационный образец Razr из магазина довольно громко скрипит при складывании и раскладывании. После этого последовал ряд аналогичных видео, опубликованных первыми пользователями данного устройства.

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И Samsung, и Huawei поначалу столкнулись с проблемами при запуске своих гибких устройств, так что с Motorola просто не могло быть иначе. Макс Вейнбах (Max Weinbach) с XDA Developers ознакомившись с демонстрационным образцом Razr из магазина был потрясен, насколько громкий скрип издает устройство, когда его складывают и раскладывают. Более того, смартфон в целом явно не ощущался как премиальный и, с точки зрения качества сборки, не соответствовал своей цене в $1500; его скорее можно было охарактеризовать как «недоделанный».

После публикации Вейнбаха появились сообщения от непосредственных владельцев данного смартфона, подтверждающих наличие скрипящего звука, исходящего от шарнира. Однако есть и те, кто после приобретения Razr не жаловался на скрип при складывании и раскладывании устройства. Пока что слишком рано говорить, насколько широко распространена данная проблема; возможно, она присутствует лишь на некоторых образцах. В новых партиях практически любого устройства частенько присутствует небольшой процент неисправных образцов – это вполне обычное дело.

От Galaxy Fold за $1980 и Huawei Mate X за $2500 люди вполне оправданно ожидают безукоризненности во всем. Конечно, $1500 – это уже чуть меньше, но, все же, Razr стал одним из самых дорогих устройств от Motorola за последние годы, так что покупатели явно рассчитывают на то, что все возможные проблемы будут устранены. Однако, если вы планируете покупать данную модель, советуем вам повременить еще одну или две недели, чтобы узнать точно, насколько распространена вышеупомянутая неполадка.

Естественно, мы будем следить за ситуацией (и слушать), чтобы информировать вас о том, как проходит запуск Razr…