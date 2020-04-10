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Moto теперь выпускает раскладушку Razr в расцветке Blush Gold, надеясь, что вы купите ее за $1500

Razr Blush Gold вполне симпатичный, пока ну смотришь на ценник. (Изображение: Motorola)
Razr Blush Gold вполне симпатичный, пока ну смотришь на ценник. (Изображение: Motorola)
Motorola начинает выпуск Razr в цвете Blush Gold, надеясь поднять продажи модели. И хотя сама расцветка довольно приятная и актуальная, ценник от $1500 по-прежнему чрезмерно раздутый.
Sanjiv Sathiah | 10/04/2020
Android ARM Foldable

В Motorola пытаются поднять продажи раскладушки с гибким дисплеем Razr 2019. Достичь цели производитель решил путем выпуска новой расцветки Blush Gold, которая, судя по фото, смотрится действительно симпатично. Однако, заставят ли шикарные цвета потратить $1500 на этот смартфон - неизвестно.

Новая расцветка Blush Gold теперь доступна наряду со стандартной черной, но характеристики модели все так же характерны для среднего уровня, исключая инновационный гибкий P-OLED дисплей и специальный шарнир. Последний хорошо защищает дисплей от попадания грязи и пыли - подобное решение применено и в Galaxy Z Flip. Сам механизм у Moto действительно продуманный, но ранее поступали жалобы от пользователей на его шумную работу.

Нам было бы интересно узнать, внесли ли в Motorola какие-то изменения во внутреннюю конструкцию Razr в новых партиях, чтобы исправить упомянутый недостаток. Однако, скорее всего новая расцветка получила чисто косметические изменения. В то же время, еще один момент, который следовало бы обновить - это Android, который здесь до сих пор "застрял" на девятой версии. А вот что изменить никак не получится, так это Snapdragon 710 и не лучшие камеры - тем, кто хочет чего-то мощнее и качественнее придется ждать второе поколение Razr. Мы считаем, что несмотря на не самый удачный старт, эта модель заслуживает второго шанса и улучшать ее производителю действительно стоит.

(Изображение: Motorola)
(Изображение: Motorola)
Есть вероятность, что в Google Pixe...
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Sanjiv Sathiah, 2020-04-10 (Update: 2020-04-10)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor

 