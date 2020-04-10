Moto теперь выпускает раскладушку Razr в расцветке Blush Gold, надеясь, что вы купите ее за $1500
В Motorola пытаются поднять продажи раскладушки с гибким дисплеем Razr 2019. Достичь цели производитель решил путем выпуска новой расцветки Blush Gold, которая, судя по фото, смотрится действительно симпатично. Однако, заставят ли шикарные цвета потратить $1500 на этот смартфон - неизвестно.
Новая расцветка Blush Gold теперь доступна наряду со стандартной черной, но характеристики модели все так же характерны для среднего уровня, исключая инновационный гибкий P-OLED дисплей и специальный шарнир. Последний хорошо защищает дисплей от попадания грязи и пыли - подобное решение применено и в Galaxy Z Flip. Сам механизм у Moto действительно продуманный, но ранее поступали жалобы от пользователей на его шумную работу.
Нам было бы интересно узнать, внесли ли в Motorola какие-то изменения во внутреннюю конструкцию Razr в новых партиях, чтобы исправить упомянутый недостаток. Однако, скорее всего новая расцветка получила чисто косметические изменения. В то же время, еще один момент, который следовало бы обновить - это Android, который здесь до сих пор "застрял" на девятой версии. А вот что изменить никак не получится, так это Snapdragon 710 и не лучшие камеры - тем, кто хочет чего-то мощнее и качественнее придется ждать второе поколение Razr. Мы считаем, что несмотря на не самый удачный старт, эта модель заслуживает второго шанса и улучшать ее производителю действительно стоит.