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Реалистичный концепт PlayStation 5 от Snoreyn можно перепутать с настоящей консолью

Концепт PlayStation 5: вентиляционные отверстия и логотип PlayStation с двух сторон. (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5: вентиляционные отверстия и логотип PlayStation с двух сторон. (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Snoreyn (ник дизайнера Giuseppe Spinelli) создал множество концептов PS5, но последняя его наработка действительно впечатляет. Талантливый дизайнер решил скрестить PS4 и DualSense, в результате чего получился настолько качественный концепт PlayStation 5, что его можно ошибочно принять за официальные рендеры консоли.
Daniel R Deakin | 11/04/2020
Console Gamecheck игры

Ресурс LetsGoDigital и Snoreyn (дизайнер Giuseppe Spinelli) сделали очень интересный колаб - пожалуй, самый качественный концепт PlayStation 5 на сегодняшний день. Ранее многие пользователи выкладывали свое виденье будущей консоли, а после официального релиза нового контроллера DualSense таких работ стало еще больше. Тем не менее, именно Snoreyn удалось создать наиболее реалистичный рендер.

Дизайнер выбрал для концепта PS5 белое оформление с синей светодиодной подсветкой, чтобы визуал хорошо сочетался с цветовой схемой контролера DualSense. Вместе с тем, одновременно показан и вариант в черном цвете для тех, кто любит более темные тона. Что интересно, концепт не имеет совершенно ничего общего с комплектом для разработки PS5, который обладает громадными радиаторными решетками в форме буквы V. Будь PS5 такой, как на этом концепте, она скорее всего перегревалась бы во время работы - по крайней мере, создается такое впечатление.

Концептуальная PS5 от Snoreyn стоит вертикально, а диск с игрой вставляется сверху; там же расположено несколько USB портов. На обратной стороне консоли притаились остальные разъемы, а на боковинах по центру имеется логотип PlayStation, тогда как отверстия вентиляции расположены снизу. Белая PS5 с синей подсветкой выглядит очень реалистично вместе с контроллером DualSense. В целом, этот концепт лишний раз подогревает интерес к самой PS5, дизайн которой Sony обещают показать в ближайшие месяцы.

Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
Концепт PlayStation 5 (Изображение: Snoreyn/LetsGoDigital)
 

Источник(и)

LetsGoDigital (in Dutch)

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Daniel R Deakin, 2020-04-11 (Update: 2020-04-11)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 