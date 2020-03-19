Видеокарта в PlayStation 5 способна работать на высокой частоте вне зависимости от температуры в комнате

Если верить опубликованным спецификациям, в PlayStation 5 установлен 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Zen 2 с частотой до 3.5 ГГц, а также видеокарта с архитектурой AMD RDNA 2, частота которой может достигать 2.23 ГГц. Глава разработки PS5 Марк Черни (Mark Cerny) сообщает, что в PS5 разработчики отказались от стремления обеспечить постоянную фиксированную частоту. Новая консоль будет разгонять процессор и видеокарту совсем не так, как это происходит в современных ПК. Дело в том, что в современных настольных ПК и Xbox Series X возможность повышения частоты напрямую зависит от запаса по температуре. Соответственно, в жаркую погоду или в тесных условиях можно ожидать появление троттлинга и просадок кадровой частоты.

В случае PS5 все будет по другому: в приставке будет фиксированный лимит по энергопотреблению, который будет основан на эффективности системы охлаждения. По факту, энергопотребление чипсета будет постоянным, а вот частота будет варьироваться в зависимости от нагрузки. Согласно Sony, такой подход позволит "всем приставкам PS5 работать абсолютно идентично вне зависимости от условий, в которых они эксплуатируются".

Программное обеспечение PS5 будет отслеживать не только текущую температуру, но и уровень загрузки ЦП с ГП. Чтобы учесть и разницу между каждым образцом одного и того же чипа, разработчики составили специальную модель, на которую будет опираться каждая PS5 во время работы. Кроме того, PS5 будет также использовать технологию AMD SmartShift, чтобы лучше балансировать производительность связки ЦП - ГП.