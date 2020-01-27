Sony планирует оживить свой бренд Xperia в этом году. Ходят слухи, что для этого компания подготовила первый в мире 5G-смартфон с 4K OLED-дисплеем. Кроме того, следующий флагман компании, условный Xperia 2, получит и другие топовые комплектующие.

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Еще с прошлого года ходили слухи, что Sony планирует представить новый смартфон на MWC 2020, и буквально недавно компания наконец-то их подтвердила. Японский гигант электроники намекнул на то, что в следующем месяце в Барселоне будут показаны несколько телефонов, однако так и неясно шла ли речь о флагманах или об устройствах среднего класса.

Ресурс MyDrivers утверждает, что получил информацию о следующем флагмане Sony – Xperia 2. Согласно веб-сайту, устройство станет первым в мире смартфоном, который получит не только поддержку 5G, но и OLED-матрицу 4K. Конечно, устройство от Sony вряд ли надолго останется без конкурентов: Galaxy S20 Ultra, по слухам, обладает такими же характеристиками.

Согласно MyDrivers, Xperia 2 будет иметь 6.6-дюймовый дисплей, сохранивший соотношение сторон 21:9, а также процессор Snapdragon 865 и четыре камеры, расположенных сзади, основной из которых является датчик на 48 или 64 МП. Три других датчика – 12-МП сенсоры и ToF-камера.

Наконец, сайт утверждает, что устройство будет поддерживать съемку видео в формате 8K, быструю зарядку и сертификацию по стандарту IP68. Xperia 2 может получить цену более 6000 юаней (~$865), но эта похоже на обычное предположение со стороны MyDrivers.

Sony представит свои новые смартфоны Xperia 24 февраля в 08:30 по центральноевропейскому времени.