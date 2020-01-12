Новый слух предполагает, что Xiaomi планирует оснастить свой будущий смартфон Black Shark 3 колоссальными 16 ГБ оперативной памяти. Наряду с этим огромным объемом памяти, игровое устройство также получит поддержку 5G, что сделает его устройством нового поколения, предназначенным для тех, кто ищет мощные игровые возможности в мобильном форм-факторе.

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Согласно слухам из Twitter, смартфон Xiaomi Black Shark 3 5G сможет предложить потенциальным покупателям до 16 ГБ ОЗУ. И хоть об устройстве пока мало что известно, оно уже успело получить сертификацию Министерства промышленности и информатизации (MIIT) в Китае, которое подтвердило наличие в устройстве технологии 5G.

Похоже, что Xiaomi претендует на право выпустить первый в мире смартфон с таким огромным объемом оперативной памяти. 16 ГБ ОЗУ – настоящий подарок для пользователей, которые уже столкнулись с ограничениями «только» 12 ГБ ОЗУ, как, например, в Xiaomi Black Shark 2.

Будут ли другие производители смартфонов после этого слуха сами пытаться побить этот 16-гигабайтный порог – неизвестно, но было уже много случаев, когда такие анонсы порождали у компаний стремление превзойти друг друга в отношении определенного устройства/технологии, как, например, с гибкими дисплеями или с подэкранной камерой. Цена Xiaomi Black Shark 3 5G пока не была обнародована, но модель топового уровня, безусловно, будет стоить немалых денег, например, ее предшественник с 12 ГБ ОЗУ Black Shark 2 Pro продается за $699 в интернет-магазине Black Shark.