Слух | 5G и 16 ГБ оперативной памяти – вот, что получит новый Xiaomi Black Shark 3
Согласно слухам из Twitter, смартфон Xiaomi Black Shark 3 5G сможет предложить потенциальным покупателям до 16 ГБ ОЗУ. И хоть об устройстве пока мало что известно, оно уже успело получить сертификацию Министерства промышленности и информатизации (MIIT) в Китае, которое подтвердило наличие в устройстве технологии 5G.
Похоже, что Xiaomi претендует на право выпустить первый в мире смартфон с таким огромным объемом оперативной памяти. 16 ГБ ОЗУ – настоящий подарок для пользователей, которые уже столкнулись с ограничениями «только» 12 ГБ ОЗУ, как, например, в Xiaomi Black Shark 2.
Будут ли другие производители смартфонов после этого слуха сами пытаться побить этот 16-гигабайтный порог – неизвестно, но было уже много случаев, когда такие анонсы порождали у компаний стремление превзойти друг друга в отношении определенного устройства/технологии, как, например, с гибкими дисплеями или с подэкранной камерой. Цена Xiaomi Black Shark 3 5G пока не была обнародована, но модель топового уровня, безусловно, будет стоить немалых денег, например, ее предшественник с 12 ГБ ОЗУ Black Shark 2 Pro продается за $699 в интернет-магазине Black Shark.