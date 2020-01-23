Плохие новости для поклонников Pocophone
В последнее время появилось много новостей о бренде POCO и, соответственно, о новом Pocophone. Хотя слухи о Pocophone F2 ходят еще с начала прошлого года, в последнее время их количество значительно увеличилось. За прошедший месяц мы увидели: заявку на товарный знак Pocophone F2; POCO X2, появившийся на Geekbench; предполагаемые фотографии смартфона и объявление о том, что POCO стал независимым брендом в Индии.
Чандолу Манмохан (Chandolu Manmohan), генеральный директор POCO India (официальный аккаунт бренда в Твиттере @IndiaPOCO) намекнул на появление нового устройства POCO. Во-первых, видео "POCO | S02 E01", недавно размещенное в Твиттере, прямо отсылает нас к POCO X2 («Время пришло!»), что можно увидеть на первом изображении ниже.
Кроме того, Манмохан в интервью Gadgets360 отметил, что новый смартфон POCO может появиться в этом квартале и:
... по сути, стать преемником Poco F1, предлагая аналогичное соотношение цены и качества, обладая топовым процессором и большим объемом оперативной памяти».
Заявив, что пока POCO выпустит только одно устройство, Манмохан не исключил, что в будущем компания сможет представить сразу несколько смартфонов POCO. Тем не менее все вышеперечисленное, очевидно, относится только к Индии, поскольку POCO не стала независимой компанией на мировом рынке. Манмохан подразумевал, что Xiaomi продолжит управлять брендом Pocophone, а независимое подразделение POCO в настоящее время не занимается глобальным управлением бренда. Сам Манмохан говорит: «Для того, чтобы утвердить это [выйти на глобальный уровень] может потребоваться некоторое время» (цит. Gadgets360).
Инсайдер @xiaomshka утверждает, что смартфон POCO X2, фактически, основан на версии Redmi K30. Но POCO F2 тоже входит в планы компании.
Подведем итоги. Преемник POCO F1, которого могут назвать POCO X2, должен выйти уже в апреле. С учетом сказанного, он не обязательно будет во всем лучше, чем Pocophone F1. Таким образом, новый смартфон POCO в Индии может появиться всего через несколько месяцев, но остальной части мира придется подождать.
Источник(и)
@IndiaPOCO (1) (2), @Sudhanshu1414, @xiaomishka (1) (2), Gadgets360