Плохие новости для поклонников Pocophone

В последнее активизировались слухи о преемнике POCO F1, и многие верят, что Pocophone F2 уже не за горами. Но так ли все просто, как кажется? Возвращение POCO может оказаться более сложной задачей, чем мы могли предположить.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

В последнее время появилось много новостей о бренде POCO и, соответственно, о новом Pocophone. Хотя слухи о Pocophone F2 ходят еще с начала прошлого года, в последнее время их количество значительно увеличилось. За прошедший месяц мы увидели: заявку на товарный знак Pocophone F2; POCO X2, появившийся на Geekbench; предполагаемые фотографии смартфона и объявление о том, что POCO стал независимым брендом в Индии.

Чандолу Манмохан (Chandolu Manmohan), генеральный директор POCO India (официальный аккаунт бренда в Твиттере @IndiaPOCO) намекнул на появление нового устройства POCO. Во-первых, видео "POCO | S02 E01", недавно размещенное в Твиттере, прямо отсылает нас к POCO X2 («Время пришло!»), что можно увидеть на первом изображении ниже.

Кроме того, Манмохан в интервью Gadgets360 отметил, что новый смартфон POCO может появиться в этом квартале и:

... по сути, стать преемником Poco F1, предлагая аналогичное соотношение цены и качества, обладая топовым процессором и большим объемом оперативной памяти».

Заявив, что пока POCO выпустит только одно устройство, Манмохан не исключил, что в будущем компания сможет представить сразу несколько смартфонов POCO. Тем не менее все вышеперечисленное, очевидно, относится только к Индии, поскольку POCO не стала независимой компанией на мировом рынке. Манмохан подразумевал, что Xiaomi продолжит управлять брендом Pocophone, а независимое подразделение POCO в настоящее время не занимается глобальным управлением бренда. Сам Манмохан говорит: «Для того, чтобы утвердить это [выйти на глобальный уровень] может потребоваться некоторое время» (цит. Gadgets360).

Инсайдер @xiaomshka утверждает, что смартфон POCO X2, фактически, основан на версии Redmi K30. Но POCO F2 тоже входит в планы компании.

Подведем итоги. Преемник POCO F1, которого могут назвать POCO X2, должен выйти уже в апреле. С учетом сказанного, он не обязательно будет во всем лучше, чем Pocophone F1. Таким образом, новый смартфон POCO в Индии может появиться всего через несколько месяцев, но остальной части мира придется подождать.