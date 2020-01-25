Слухи | Обновление до Android 10 серьезно повышает производительность в играх у Pocophone F1
Компания Xiaomi начала разворачивать обновление до Android 10 для Pocophone F1, но пришло она пока не всем пользователям. Но интересно здесь вот что: новая версия прошивки несет нечто гораздо большее, нежели свежую версию ОС от Google. Согласно многочисленным источникам в Сети, обновление значительно улучшает производительность смартфона в играх, а в некоторых из них кадровая частота может быть до двух раз выше!
Судя по всему, первоначальным источником слуха стал Ksk Royal, владелец канала на YouTube, который опубликовал видео об обновлении до Android 10 на Pocophone F1. Примерно на третьей минуте этого видео, он демонстрирует возможность смены графического драйвера в настройках разработчиков; после выбора "Game Driver" оценки в бенчмарках становятся гораздо выше, чем с вариантом "Default". Кроме того, игровой драйвер можно выбрать для отдельных приложений и тот будет автоматически включаться при их запуске.
Также, поступали многочисленные отзывы об увеличении кадровой частоты в играх. Когда мы делали обзор данного смартфона, он выдавал в среднем 40 к/с в PUBG Mobile (Android 9.0 Pie), но некоторые пользователи утверждают, что с новым игровым драйвером частота возросла до 60 к/с.
У нас нет на руках Pocophone F1, чтобы протестировать "Game Driver" в деле, да и в более ранних прошивках MIUI такой опции не было.
Источник(и)
YouTube via Reddit & Piunikaweb