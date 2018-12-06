Pocophone F1 получил возможность записи видео с частотой 960 к/с

Флагман Pocophone F1 обновился до бета-версии MIUI 10 и теперь поддерживает режим «super low light mode», а также может записывать видео в формате 960 кадров в секунду. Это приятное дополнение сделает данный смартфон на Snapdragon 845 ещё более популярным.

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Новый дочерний бренд Xiaomi, POCO, выпустил бета-версию прошивки для своего дебютного устройства на Snapdragon 845. Конечно же, она основана на стандартной MIUI 10 с небольшими дополнениями в виде режимов «super low light mode» для двойной камеры и слоу-моушн (замедленная съемка) с возможностью записи 960 к/с. Данная информация была опубликована в Твиттере генерального директора индийского филиала POCO Манмохана Чандолу (Manmohan Chandolu).

И хотя в новой прошивке много всяческих настроек, главные улучшения в MIUI 10, безусловно, касаются камеры. Более того, в сравнении камер смартфонов, проводимых посредством YouTube блоггер MKBHD через Instagram и Twitter, F1 неожиданно занял второе место. С таким результатом Pocophone F1 вполне сможет показать себя в будущем, так что мы наверняка еще не раз услышим об этом камерофоне.

Не обошлось также без критики: представители сообщества XDA допустили, что 960 к/с в новой бета-версии F1 на самом деле достигнуты благодаря воспроизведению 30 кадров в секунду, интерполированных из уже существующей способности телефона записывать 240 кадров в секунду с качеством записи 1080п. Ведь именно так работает режим замедленной съемки в Mi Mix 3, используя ту же частоту кадров. Высказанная догадка основана на отсутствии официальной информации касательно разрешения видео в режиме записи 960 к/с.

И всё же популярность новой прошивки для POCO F1 вряд ли пошатнётся из-за этих слухов. К тому же, данный смартфон получит доступ к ОС Android Pie, да и сам аппарат продаётся по очень демократичной цене, что не может не понравится заядлым фанатам Android. А что же касается бета-версий прошивок, то они на то и бета версии, что могут иметь низкую стабильность и некоторые недочёты.