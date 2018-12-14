Глобальнуя версия MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie уже готова

Пользователи Xiaomi Mi 8 Pro уже получили возможность обновится до MIUI 10, созданной на базе ОС Android 9.0 Pie. Вместе с прошивкой придут такие полезные функции как: портретный режим на фронтальной камере, навигация с помощью интуитивных жестов и многое другое.

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Каждый год смартфоны становятся всё лучше, следовательно, и программное обеспечение должно идти в ногу со временем. Как мы сообщали ранее, Xiaomi уже составила очередь на обновление до Android 9.0 Pie. Но китайский производитель не забывает также о собственной прошивке MIUI, десятая версия которой не так давно стала доступна пользователям Pocophone F1.

Следующим стал Xiaomi Mi 8 Pro с 6.21-дюмовым экраном, процессором Snapdragon 845, 20 МП фронтальной камерой и подэкранным сканером отпечатка пальца. Теперь смартфон получит портретный режим не только для основной, но и для фронтальной камеры, а вместе с ним и ряд фильтров, интуитивную навигацию, приятный интерфейс, новые системные звуки и иконки.

Будут ли установлены в Xiaomi Mi 8 Pro вместе с новой прошивкой режимы «super low light mode» для двойной камеры и слоу-моушн (замедленная съемка) с возможностью записи 960 к/с, заявленные для Pocophone F1 – неизвестно. Для более ранних моделей вроде Xiaomi Redmi 4 и Redmi 4 Prime также доступна MIUI 10, однако она создана на базе куда менее продвинутой ОС Android 6.0.1 Marshmallow.