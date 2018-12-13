Анонсирован новый процессор от MediaTek для смартфонов среднего класса

Новая однокристальная система уровня Snapdragon 845 была презентована компанией MediaTek на днях в Пекине. Новинка называется Helio P90 и изготовлена по 12-нм техпроцессу, а первые устройства на данном процессоре появятся уже в начале следующего года.

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MediaTek Helio P90 или MT6779V представляет собой следующее поколение однокристальных систем после Helio P60 и P70. Отличие, прежде всего, заметно в четырехкратном ускорении задач искусственного интеллекта благодаря движку APU 2.0 и технологии AI Fusion. Последняя распределяет задачи между APU (процессор с видеоускорителем) и тремя процессорами обработки изображений. Кстати, здесь APU имеет встроенные возможности стабилизации изображения при видеозвонках и оптимизации экрана под разные приложения посредством распознавания последних (видеоролик или игра, например).

Технические характеристики MediaTek Helio P90 включают: восьмиядерный ЦПУ – с двумя ядрами ARM Cortex-A75 частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами ARM Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц, графический процессор PowerVR GM 9946, ОЗУ LPDDRX объемом до 8 ГБ и флэш-память UFS 2.1. Однокристальная система поддерживает датчик разрешения 48 Мп для одинарной камеры и датчики на 24 и 16 Мп для сдвоенной камеры. Максимально возможное разрешение экрана будущих устройств с Helio P90 составляет 2520 х 1080 пикселей с соотношением сторон до 21:9. Касательно возможностей связи, процессор имеет встроенные адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приемник GPS, ГЛОНАСС и Beidou, FM-приемник, модем LTE Cat. 12 с поддержкой Dual 4G VoLTE и ViLTE.

Учитывая все вышеперечисленные возможности, а также результаты проведенных в MediaTek тестов, Helio P90 показал производительность не хуже, чем у Qualcomm Snapdragon 845 и даже приблизился к уровню Snapdragon 855. Однако пользователи сами скоро смогут сформировать свою точку зрения, так как первые готовые устройства на данной однокристальной системе появятся в первом квартале следующего года.