MediaTek ищет новый рынок, стратегию и партнёров
За последние два года уровень продаж однокристальных систем тайваньской компании MediaTek значительно снизился, поэтому руководство приняло экстренные меры и создало антикризисный план. Последний получил название 3А, поскольку касается трёх новых сфер производства, которые компания планирует освоить уже в ближайшее время: искусственный интеллект, автомобильная электроника и интегральные схемы специального назначения (ASIC).
Поставки процессоров MediaTek за последний квартал 2018 года составили 100 млн единиц, а в первом квартале текущего года эта цифра уменьшилась до 80 млн. Такие тенденции (и прогноз сокращения рынка мобильных телефонов на 5-10% в 2019 году) заставили компанию учредить новое подразделение, которое займётся сбором IP-ресурсов и расширением портфеля патентов. В задачи последнего также войдёт оптимизация ресурсов других компаний, входящих в группу MediaTek: Richtek Technology (специализируется на аналоговых микросхемах), ILI Technology (или Ilitek – выпускает драйверы для ЖК-дисплеев) и Airoha Technology (производит устройства для беспроводной связи, включая радиочастотные микросхемы и контроллеры Bluetooth).
Тем не менее, MediaTek, как говорится, коней на переправе не меняет, поэтому резко обрывать контакты с теперешними партнёрами и сворачивать производство однокристальных систем не намерена. Процессоры для мобильных устройств все еще приносят компании не менее половины годовых доходов. Поэтому появившиеся пару дней назад слухи о разрыве сотрудничества с Xiaomi, представители MediaTek категорически опровергли.
Так что, мало по малу, тайваньская компания расширяет пределы своих возможностей, желая оставаться конкурентоспособной на мировом рынке, и даже претендует занять новое место под солнцем.