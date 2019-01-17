Защищённый смартфон DOOGEE S90 получит комплект из 4 модулей на все случаи жизни

Чем можно улучшить итак неплохой смартфон? Конечно же, правильными аксессуарами! А если речь зашла о защищённом устройстве DOOGEE S90, то для него производитель подготовил целых 4 сменных модуля: внешний аккумулятор, рация, игровая консоль и объектив для ночной съёмки.

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Защищённые смартфоны – это отдельная категория устройств с целым спектром почти непостижимого для обычного пользователя функционала: от стандартного компаса до датчика загрязнения воздуха. Однако есть категории людей, для которых эти возможности устройства, если не обязательны, то очень полезны. Для таких покупателей компания DOOGEE решила предложить, как говорят, «всё и немного больше»: новый S90 с защитой по стандарту IP68/IP69K и 4 съёмными модулями, расширяющими возможности устройства.

Итак, сам DOOGEE S90 имеет следующие характеристики: дисплей с диагональю 6.18 дюймов и разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, графическое ядро Mali-G72 MP3, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутреннего хранилища, двойную камеру с сенсорами на 16 и 8 МП, а также фронтальную – на 8 МП и аккумулятор на 5500 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки. Прочие возможности, как например, сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц и NFC – тоже присутствуют.

Корпус устройства произведён из сплава титана, благодаря чему он прочный и легкий одновременно, а защита по военным стандартам позволяет ему выдерживать погружения в воду длительностью более 30 минут при высоком давлении. При этом, на задней стороне смартфона присутствуют контакты, позволяющие подключать различные съемные модули (которые должны идти в комплекте к устройству), выполненные в виде чехлов: внешний аккумулятор (дает дополнительные 5000 мАч), камера для ночной съемки (с сенсором Sony, f/1.8 и сверхшироким объективом на 131°), модуль-приставка (для любителей мобильных игр) и рация (позволяет выйти на связь в диапазоне 400-480 МГц если мобильная сеть недоступна).

Тем не менее, новаторским является именно объединение всех этих «бонусов» в один комплект, поскольку чехол-зарядка для различных моделей смартфонов уже находится на стадии производства, игровая консоль – это неотъемлемая часть любого игрового мобильного устройства, а чехлы-рации для устройств Apple с названием No.1 Ip01 уже засветились в Сети. Последние, кстати, сочетают в себе и рацию (дальность связи 3-5 км при прямой видимости 700 метров в условиях городской застройки), и внешний аккумулятор (на 3500 мАч), и защитный чехол.

Возвращаясь к DOOGEE S90, скажем, что это смартфон с действительно продуманными аксессуарами, но его цена и дата выхода на рынок пока неизвестны.