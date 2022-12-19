Doogee S99 получил камеру ночного видения с разрешением 64 МП

Новый защищенный смартфон Doogee S99 получил тройную камеру с фотосенсорами на 108 и 16 МП, в дополнение к которым имеется сенсор на 64 МП с оптикой ночного видения. Первая партия будет распродана по акционной цене $179

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Основанный на чипсете MediaTek Helio G96 защищенный смартфон Doogee S98 скоро получит обновление в виде модели Doogee S99. По каким-то причинам новинка не получила апгрейд процессора, но зато производитель установил полностью улучшенную камеру и освежил дизайн устройства.

На виртуальных прилавках Doogee S99 должен появиться уже 22 декабря. Модуль камеры смартфона вмещает основной 108-МП фотосенсор, 16-МП сенсор с ультра-широкоугольной оптикой (также используется для макросъемки) и 64-МП сенсор с оптикой ночного видения. Если верить Doogee, камера ночного видения способна вести качественную съемку на расстоянии до 15-20 метров. Характеристики смартфона также включают 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 1 ТБ. Емкость батареи модели составит 6000 мАч, она будет поддерживать 33-Вт проводную и 15-Вт беспроводную зарядку.

Также Doogee S99 будет обладать 6.3-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой 60 Гц. Поддержка 5G отсутствует, но модуль NFC на месте. Выбранную операционную систему в Doogee не уточняют, но скорее всего на смартфоне будет установлен Android 12.

Акционная стоимость новинки (при покупке первой партии по распродаже) составляет всего $179, но затем она будет повышена до $329.