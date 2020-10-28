Защищенный смартфон с камерой ночного видения - DOOGEE S96 Pro
Производитель Android-смартфонов DOOGEE уже давно и надолго занял нишу прочных защищенных моделей, не стесняясь добавлять им спорные, но очень интересные и необычные функции. Очередной новинкой от производителя стал S96 Pro, который обладает камерой ночного видения. Для повышенной прочности корпуса и его устойчивости к нестандартным условиям, в качестве материалов изготовления использована комбинация высокотемпературного полиуретана, алюминиевого сплава и поликарбоната.
Согласно DOOGEE, смартфон способен работать при температуре от -55 °C до 70 °C, а также выдержать падение на бетон с высоты 1.8 метра. S96 Pro также поддерживает системы GPS, Galileo, GLONASS и Beidou для улучшения точности навигации.
Тем не менее, больше всего покупателей должна заинтересовать камера новинки. Дело в том, что помимо трех стандартных фотосенсоров, здесь также имеется Sony IMX 350, который поддерживает съемку в темноте с подсветкой из четырех встроенных ИК-светодиодов.
Основная камера имеет разрешение 48 МП (сенсор от Samsung) и дополнена сенсорами на 8 и 2 МП с широкоугольным и макро-объективами соответственно. Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе в верхней части дисплея, ее разрешение составляет 16 МП.
Диагональ дисплея составляет 6.22 дюйма (HD+), а соотношение сторон насчитывает 19:9; для защиты используется стекло Gorilla Glass. Емкость батареи точно не разочарует - 6350 мАч.
По данным производителя, смартфон способен работать 48 часов на одном заряде и поддерживает 24-Вт проводную и 10-Вт беспроводную зарядку. Обратная беспроводная зарядка отсутствует.
Работает смартфон на чипсете Helio G90 и имеет 8 ГБ ОЗУ в паре с 128 ГБ встроенной памяти; в качестве операционной системы используется Android 10. Стоимость модели на Aliexpress составляет $299, но в ближайшее время она появится и на Amazon.
Источник(и)
Пресс-релиз DOOGEE