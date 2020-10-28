Защищенный смартфон с камерой ночного видения - DOOGEE S96 Pro

Пополнение в ряду защищенных смартфонов DOOGEE - S96 Pro. Новинка получила 20-МП камеру от Sony с "ночным видением" и еще 3 дополнительных фотосенсора на тыльной панели. Модель также обладает большой батареей на 6000 мАч, защитой по стандарту IP69K и работает на чипсете MediaTek Helio G90.

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Производитель Android-смартфонов DOOGEE уже давно и надолго занял нишу прочных защищенных моделей, не стесняясь добавлять им спорные, но очень интересные и необычные функции. Очередной новинкой от производителя стал S96 Pro, который обладает камерой ночного видения. Для повышенной прочности корпуса и его устойчивости к нестандартным условиям, в качестве материалов изготовления использована комбинация высокотемпературного полиуретана, алюминиевого сплава и поликарбоната.

Согласно DOOGEE, смартфон способен работать при температуре от -55 °C до 70 °C, а также выдержать падение на бетон с высоты 1.8 метра. S96 Pro также поддерживает системы GPS, Galileo, GLONASS и Beidou для улучшения точности навигации.

Тем не менее, больше всего покупателей должна заинтересовать камера новинки. Дело в том, что помимо трех стандартных фотосенсоров, здесь также имеется Sony IMX 350, который поддерживает съемку в темноте с подсветкой из четырех встроенных ИК-светодиодов.

Основная камера имеет разрешение 48 МП (сенсор от Samsung) и дополнена сенсорами на 8 и 2 МП с широкоугольным и макро-объективами соответственно. Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе в верхней части дисплея, ее разрешение составляет 16 МП.

Диагональ дисплея составляет 6.22 дюйма (HD+), а соотношение сторон насчитывает 19:9; для защиты используется стекло Gorilla Glass. Емкость батареи точно не разочарует - 6350 мАч.

По данным производителя, смартфон способен работать 48 часов на одном заряде и поддерживает 24-Вт проводную и 10-Вт беспроводную зарядку. Обратная беспроводная зарядка отсутствует.

Работает смартфон на чипсете Helio G90 и имеет 8 ГБ ОЗУ в паре с 128 ГБ встроенной памяти; в качестве операционной системы используется Android 10. Стоимость модели на Aliexpress составляет $299, но в ближайшее время она появится и на Amazon.