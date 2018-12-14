Появился первый защищенный смартфон с поддержкой 5G
Полномасштабная подготовка к введению 5G-сетей продолжается. Ранее мы уже писали про тестовые запуски в Южной Корее и США, а также про первые 5G-смартфоны от компании Vivo. Следующей приятной новостью станет появление новинки Ulefone Armor 6. Дело в том, что защищённые смартфоны – это отдельный класс почти неубиваемых устройств, предназначенных для использования в самых суровых условиях. Компания Ulefone, очевидно, хочет показать, что производители таких телефонов тоже не отстают от моды.
Смартфон получит следующее техническое оснащение: однокристальную систему MediaTek Helio P60, модем MediaTek M70 с поддержкой 5G, дисплей на 6.2 дюйма с вырезом, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутренней памяти, двойную камеру на 21 и 13 МП и аккумулятор на 5000 мАч. Устройство появится в продаже нескоро – примерно в третьем квартале следующего года, но производитель анонсировал Ulefone Armor 6 сейчас, видимо, для того, чтобы пользователи успели насобирать приличную сумму для его покупки. Пусть, пока что, цена официально и не названа, однако мы с вами помним, что первые 5G-смартфоны будут стоить как ноутбуки, не говоря уже о представителях устройств защищённого класса.