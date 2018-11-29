Смартфоны уже есть, а 5G ещё не готов

На International Symposium on ICT Technology не обошлось без приятных неожиданностей для техноманов. Так, например, китайская компания Vivo презентовала прототип смартфона с поддержкой 5G-сетей. Однако увидеть в продаже новинку мы сможем не ранее 2020 года.

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Сначала первый смартфон со сканером отпечатка пальцев, вмонтированном под экран, а теперь ещё и первый 5G-смартфон... Похоже, компания Vivo задалась одной-единственной целью - ошеломить наповал всех технических энтузиастов и любителей электроники.

Однако, несмотря на существование вполне рабочего прототипа и возможности его запуска в массовое производство уже в следующем году, представители Vivo заявили, что данный процесс будет отложен. И дело даже не в том, что прототип, безусловно, нуждается в доработке и модернизации. На самом деле главной причиной промедления является пока что "сырая" технология 5G. Поэтому все зависит от того, насколько быстро мобильные операторы смогут наладить техническую сторону вопроса. Однако, по самым оптимистичным прогнозам, новинка будет доступна в продаже уже с 2020 года.

Подчеркнем, что сама компания Vivo всячески оптимизирует этот процесс и частенько вносит новые технические предложения в консорциум 3GPP, разрабатывающий технические спецификации сетевых технологий в мобильных системах (как, например, GSM, GPRS, LTE и т.д.).