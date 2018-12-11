Стандарт 802.11ас идет в массы: более 50% потребительских точек доступа поддерживает быстрый WiFi

Таким образом, прибыль в 2,7 миллиарда долларов распределена в этих двух сегментах неравномерно: на часть рынка организаций припадает 1,6 млрд долларов (около 60%), а на часть рынка отдельных потребителей 1,1 млрд долларов (соответственно, 40%). Однако на этом отличия не заканчиваются. Около 87,0% отгружаемых точек доступа в корпоративном сегменте работают по стандарту 802.11ac, тогда как в потребительском сегменте эта цифра составляет 52,5%, как утверждают аналитики. Такие данные совершенно не удивляют, потому как организации всегда на шаг впереди обычных пользователей.

Однако даже 52,5% это уже гораздо больше, чем в прошлом году, поскольку точки доступа стандарта 802.11n по-прежнему присутствуют в потребительском сегменте и составляют 47,5% поставок. Тем не менее, 802.11n – это старый стандарт, поэтому прибыль от него составляет лишь 24,5% оборота, в то время как стандарт 802.11ac составляет 75,5% в потребительском и 94,6% в корпоративном сегменте. Кроме того, с 2019 года на рынке появится новый стандарт связи — 802.11ax, который явно потеснит уже имеющиеся.