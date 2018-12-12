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Tesla запатентовала систему дополненной реальности для производства

Смарт-очки Google Glass получат второй шанс (Изображение: electrek.co)
Смарт-очки Google Glass получат второй шанс (Изображение: electrek.co)
Несмотря на то, что смарт-очки Google Glass постиг коммерческий провал, Tesla и Google объединились, чтобы вновь воскресить данный концепт, преподнеся его в несколько ином свете. Теперь устройство позиционируется как очки дополненной реальности для работников на производстве.
by Alina Bakhvalova, 12.12.2018

Смарт-очки Google Glass известны как один из неудачных проектов компании Google, поскольку этический аспект их использования подвергся серьезной критике. Естестевенно, такой поворот событий принёс компании колоссальные убытки, поэтому было принято решение изменить вектор развития бренда и обновить его статус. В итоге, было принято решение об изменении целевой аудитории и переходе от потребительского сегмента к корпоративному.

Объединившись с компанией Tesla, ранее тестировавшей Google Glass на своём заводе в Фримонте, было предложено новое применение очков: создание дополненной реальности для работников на производстве. Эта идея уже начинает приобретать форму, поскольку от Tesla поступила патентная заявка на использование технологии дополненной реальности. Она называется «Augmented Reality Application for Manufacturing» и предполагает описание характеристик объектов с которыми взаимодействует работник в данный момент, а также рекомендованный набор операций в той или иной ситуации. Однако последнее, пока что, находится на стадии разработки.

Кстати Tesla является не только соавтором, но и первым потребителем новинки, поскольку тестирование устройства будет проводится работниками именно этой компании. Представители Tesla считают, что такая технология значительно ускорит и оптимизирует работу сотрудников.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-12 (Update: 2018-12-12)

 