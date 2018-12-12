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Теперь OLED дисплеи можно печатать на принтере: компания JOLED показала первые образцы

OLED-дисплеи теперь можно распечатать на принтере, однако, когда технология «пойдёт в массы» неизвестно (Изображение: ixbt)
OLED-дисплеи теперь можно распечатать на принтере, однако, когда технология «пойдёт в массы» неизвестно (Изображение: ixbt)
Будущее, в котором всё будет печататься на 3D-принтерах уже не за горами. К примеру, на прошлой неделе компания JOLED представила полностью рабочие дисплеи, изготовленные именно таким образом.
by Alina Bakhvalova, 12.12.2018

Finetech Japan 2018 ознаменовал появление интересной новинки, а именно: OLED-дисплеев, распечатанных на принтере. На выставке были представлены экраны всевозможных размеров и видов, изготовленных таким вот необычным образом. Например, для телевизора подошла бы модель на 54,6 дюйма с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц и цветовым пространством DCI-P3.

В качестве монитора может быть использована модель с диагональю экрана 21,6 дюйма и разрешением Full HD (для игр), либо с разрешением 4К (для мониторов профессионального применения). Кроме того, были представлены «домашний дисплей» на 27 дюймов и гибкий экран, обернутый вокруг столба на 21,6 дюйма для рекламных табло, оба с разрешением 4К.

Все эти новинки – дело рук компании JOLED, которая является детищем Japan Display, Sony и Panasonic одновременно. Видимо, эти три бренда решили потеснить лидеров рынка дисплеев Samsung и LG, заняв промежуточную позицию между ними. Так как Samsung сосредоточен на выпуске маленьких экранов, а LG – наоборот, больших, то JOLED может стать успешным производителем дисплеев средних габаритов. Правда, пока что неизвестно, когда именно начнётся массовое производство новинок, но, очевидно, что это произойдёт нескоро.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-12 (Update: 2018-12-12)

 