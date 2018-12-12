Теперь OLED дисплеи можно печатать на принтере: компания JOLED показала первые образцы
Finetech Japan 2018 ознаменовал появление интересной новинки, а именно: OLED-дисплеев, распечатанных на принтере. На выставке были представлены экраны всевозможных размеров и видов, изготовленных таким вот необычным образом. Например, для телевизора подошла бы модель на 54,6 дюйма с разрешением 4К, частотой обновления 120 Гц и цветовым пространством DCI-P3.
В качестве монитора может быть использована модель с диагональю экрана 21,6 дюйма и разрешением Full HD (для игр), либо с разрешением 4К (для мониторов профессионального применения). Кроме того, были представлены «домашний дисплей» на 27 дюймов и гибкий экран, обернутый вокруг столба на 21,6 дюйма для рекламных табло, оба с разрешением 4К.
Все эти новинки – дело рук компании JOLED, которая является детищем Japan Display, Sony и Panasonic одновременно. Видимо, эти три бренда решили потеснить лидеров рынка дисплеев Samsung и LG, заняв промежуточную позицию между ними. Так как Samsung сосредоточен на выпуске маленьких экранов, а LG – наоборот, больших, то JOLED может стать успешным производителем дисплеев средних габаритов. Правда, пока что неизвестно, когда именно начнётся массовое производство новинок, но, очевидно, что это произойдёт нескоро.