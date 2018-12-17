Компания SEL презентовала самый маленький в мире OLED-дисплей с разрешением 8K и не только

Если одни пытаются изготовить дисплеи как можно большего размера, то другие, наоборот, пытаются их уменьшить, не теряя качества изображения. Компании SEL это удалось в полной мере: они оснастили 8.3-дюймовый дисплей OLED разрешением в 8К, а также изготовили рабочий прототип сгибаемого экрана.

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Футуристическое будущее из блокбастеров приближается семимильными шагами: ещё вчера были презентованы OLED-дисплеи распечатанные на принтере, а сегодня мы уже имеем рабочие прототипы складного и самого маленького в мире OLED-дисплеев. Но обо всём по порядку.

Японская компания Semiconductor Energy Laboratory (SEL) может похвастаться двумя новиками, созданными на управляющей матрице CAAC-IGZO («выровненная по оси C кристаллическая решетка In-Ga-Zn-O»). Первой является 8.3-дюймовый дисплей OLED с разрешением в 7680 x 4320 пикселей. Это самый маленький в мире экран поддерживающий разрешение в 8К. Естественно, плотность пикселей в нём просто сумасшедшая – 1058 на дюйм (т.е. на 2,54 см). Также в панели используются белые светодиоды OLED с цветными фильтрами.

