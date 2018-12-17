Notebookcheck

Компания SEL презентовала самый маленький в мире OLED-дисплей с разрешением 8K и не только

Самый маленький в мире дисплей OLED предложит завидное качество картинки в 8К (Изображение: ixbt)
Самый маленький в мире дисплей OLED предложит завидное качество картинки в 8К (Изображение: ixbt)
Если одни пытаются изготовить дисплеи как можно большего размера, то другие, наоборот, пытаются их уменьшить, не теряя качества изображения. Компании SEL это удалось в полной мере: они оснастили 8.3-дюймовый дисплей OLED разрешением в 8К, а также изготовили рабочий прототип сгибаемого экрана.
by Alina Bakhvalova, 17.12.2018

Футуристическое будущее из блокбастеров приближается семимильными шагами: ещё вчера были презентованы OLED-дисплеи распечатанные на принтере, а сегодня мы уже имеем рабочие прототипы складного и самого маленького в мире OLED-дисплеев. Но обо всём по порядку.

Японская компания Semiconductor Energy Laboratory (SEL) может похвастаться двумя новиками, созданными на управляющей матрице CAAC-IGZO («выровненная по оси C кристаллическая решетка In-Ga-Zn-O»). Первой является 8.3-дюймовый дисплей OLED с разрешением в 7680 x 4320 пикселей. Это самый маленький в мире экран поддерживающий разрешение в 8К. Естественно, плотность пикселей в нём просто сумасшедшая – 1058 на дюйм (т.е. на 2,54 см). Также в панели используются белые светодиоды OLED с цветными фильтрами.

Прототип складного OLED-дисплея - ещё один приятный сюрприз от компании SEL (Изображение: ixbt)
Прототип складного OLED-дисплея - ещё один приятный сюрприз от компании SEL (Изображение: ixbt)

Вторая новинка не менее яркая, так как мода на складные экраны набирает всё большие обороты (судя по патентам и прототипам, которые появляются всё чаще в последнее время). Итак, второй новинкой от SEL стала 8.6-дюймовая складная OLED панель с разрешением 1200 x 1920 пикселей. Плотность пикселей в этом дисплее значительно меньше – 265 на дюйм. Однако не это является главным достоинством устройства, которое может выдержать более 10 000 циклов складывания без ущерба для работоспособности сенсорного экрана ёмкостного типа.

Тем не менее, самой важной информации касательно планов и сроков введения прототипов в массовое производство компания SEL так и не сообщила. Поэтому ждать скорого появления инновационных OLED-дисплеев на прилавках магазинов точно не стоит.

Источник(и)

В Сеть попала информация о трёх нов...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 12 > Компания SEL презентовала самый маленький в мире OLED-дисплей с разрешением 8K и не только
Alina Bakhvalova, 2018-12-17 (Update: 2018-12-17)

 