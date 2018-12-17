Компания SEL презентовала самый маленький в мире OLED-дисплей с разрешением 8K и не только
Футуристическое будущее из блокбастеров приближается семимильными шагами: ещё вчера были презентованы OLED-дисплеи распечатанные на принтере, а сегодня мы уже имеем рабочие прототипы складного и самого маленького в мире OLED-дисплеев. Но обо всём по порядку.
Японская компания Semiconductor Energy Laboratory (SEL) может похвастаться двумя новиками, созданными на управляющей матрице CAAC-IGZO («выровненная по оси C кристаллическая решетка In-Ga-Zn-O»). Первой является 8.3-дюймовый дисплей OLED с разрешением в 7680 x 4320 пикселей. Это самый маленький в мире экран поддерживающий разрешение в 8К. Естественно, плотность пикселей в нём просто сумасшедшая – 1058 на дюйм (т.е. на 2,54 см). Также в панели используются белые светодиоды OLED с цветными фильтрами.
Вторая новинка не менее яркая, так как мода на складные экраны набирает всё большие обороты (судя по патентам и прототипам, которые появляются всё чаще в последнее время). Итак, второй новинкой от SEL стала 8.6-дюймовая складная OLED панель с разрешением 1200 x 1920 пикселей. Плотность пикселей в этом дисплее значительно меньше – 265 на дюйм. Однако не это является главным достоинством устройства, которое может выдержать более 10 000 циклов складывания без ущерба для работоспособности сенсорного экрана ёмкостного типа.
Тем не менее, самой важной информации касательно планов и сроков введения прототипов в массовое производство компания SEL так и не сообщила. Поэтому ждать скорого появления инновационных OLED-дисплеев на прилавках магазинов точно не стоит.