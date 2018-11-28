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Новый патент гибкого смартфона LG предвещает яркую новинку

Компания LG создаст смартфон-книжку (Изображение: gagadget)
Компания LG создаст смартфон-книжку (Изображение: gagadget)
Электронные новостные ресурсы, как всегда, преподнесли нам приятный сюрприз в виде новых патентных схем гибкого смартфона LG. Это уже не первый флагман, пытающийся освоить и применить в устройствах новую технологию гибкого экрана.
by Anton Avdyushkin, 28.11.2018

На веб-сайте Letsgodigital были опубликованы схемы патента от компании LG, представляющие смартфон с экраном, который огибает весь его корпус по кругу. Такая конструкция держится на магнитных креплениях, позволяющих в любой момент раскрыть смартфон и, таким образом, увеличить экран в два раза. Благодаря этому можно использовать устройство как в качестве телефона, так и в качестве планшета.

Напомним, что сейчас активно распространяются слухи о инновационном проекте смартфона Samsung Galaxy X с гибким экраном, не говоря уже о том, что компания Royole не так давно представила абсолютно рабочий прототип телефона FlexPai, который точно повторяет концепт со схем от LG.

Все это неслабо подогревает конкуренцию в данном секторе, а интрига заключается в том, кто именно первым покорит этот рынок. Что же касается новых схем от LG, то, по данным европейского патентного бюро (European Union Intellectual Property Office), было зарегистрировано сразу три новых модели - Flex, Foldi и Duplex - но к какой из них относится данный концепт форм-фактора пока что неизвестно.

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Anton Avdyushkin, 2018-11-28 (Update: 2018-11-28)

 