Новый патент гибкого смартфона LG предвещает яркую новинку
На веб-сайте Letsgodigital были опубликованы схемы патента от компании LG, представляющие смартфон с экраном, который огибает весь его корпус по кругу. Такая конструкция держится на магнитных креплениях, позволяющих в любой момент раскрыть смартфон и, таким образом, увеличить экран в два раза. Благодаря этому можно использовать устройство как в качестве телефона, так и в качестве планшета.
Напомним, что сейчас активно распространяются слухи о инновационном проекте смартфона Samsung Galaxy X с гибким экраном, не говоря уже о том, что компания Royole не так давно представила абсолютно рабочий прототип телефона FlexPai, который точно повторяет концепт со схем от LG.
Все это неслабо подогревает конкуренцию в данном секторе, а интрига заключается в том, кто именно первым покорит этот рынок. Что же касается новых схем от LG, то, по данным европейского патентного бюро (European Union Intellectual Property Office), было зарегистрировано сразу три новых модели - Flex, Foldi и Duplex - но к какой из них относится данный концепт форм-фактора пока что неизвестно.