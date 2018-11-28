Новый патент гибкого смартфона LG предвещает яркую новинку

Все это неслабо подогревает конкуренцию в данном секторе, а интрига заключается в том, кто именно первым покорит этот рынок. Что же касается новых схем от LG, то, по данным европейского патентного бюро (European Union Intellectual Property Office), было зарегистрировано сразу три новых модели - Flex, Foldi и Duplex - но к какой из них относится данный концепт форм-фактора пока что неизвестно.