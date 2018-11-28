Notebookcheck

Ещё один способ борьбы с потеплением придумали Гарвардские ученые

Изображение: gagadget
Изображение: gagadget
На этот раз неутомимые энтузиасты-учёные придумали способ борьбы с глобальным потеплением. Правда, стоимость реализации такого решения составит 3,5 млрд. долларов и не решит проблему полностью, а лишь даст время для того, чтобы придумать новое.
by Anton Avdyushkin, 28.11.2018

Всем известно, что глобальное потепление это одна из первостепенных проблем Земли, разрушающих климатический баланс планеты. Впервые вопрос о глобальном потеплении был поднят ещё в прошлом столетии, однако решение проблемы так и не было найдено.

Учёные из Гарвардского университета продолжают разработку решений этого глобального вопроса и, не так давно, они предложили новый способ. На специально сконструированном самолёте с плоским корпусом и гигантскими крыльями поднять в тропосферу (на 20 км от поверхности земли) баллоны с сульфатными аэрозолями и распылить их там. Таким образом, будет создан отражающий солнечное тепло химический барьер.

Однако, нетрудно догадаться, что сульфаты не только будут "защищать", но и наносить вред биосфере. Несмотря на уверенность учёных в успехе проекта даже они предостерегают, что положительный эффект будет наблюдаться лишь на суше, а в океанах положение дел может даже усугубиться. Вспомним о круговороте воды в природе: так или иначе химические соединения попадут в водоёмы.

Кроме того, кусается и цена проекта. Первый запуск обойдётся в 3,5 млрд. долларов, а дальнейшее поддержание химического барьера по 2,25 млрд. в год. Также интересным последствием такого решения может стать незначительное изменение яркости и цвета неба.

Источник(и)

'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 11 > Ещё один способ борьбы с потеплением придумали Гарвардские ученые
Anton Avdyushkin, 2018-11-28 (Update: 2018-11-28)

 