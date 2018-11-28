В Сети появились снимки прототипа PlayStation 5

Любители игровых приставок ликуют: в сети появились первые фото Sony PlayStation 5. Однако различные источники поспешили заявить, что данные фото - обычный фейк, так что теперь остается только гадать, действительно ли изображения фальшивые или же Sony просто пытается скрыть настоящие подробности утечки?

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Выложенные фото с нашумевшей новинкой PlayStation 5 продемонстрировали довольно интересный прототип с консервативным дизайном: черная квадратная приставка с закруглёнными углами. А поскольку релиз новинки запланирован не ранее 2020 года, реакция самой компании Sony была ожидаемой. Целый ряд источников опроверг подлинность фотографий, заявив, что PlayStation 5 будет выглядеть совсем иначе.

Интересно также то, что подобный трюк с "появлением" фейка часто используется компаниями вполне намеренно, чтобы отвлечь внимание от реальных утечек информации или же не допустить их появления в принципе. Ведь никто не станет разнюхивать подробности, если все уже итак известно, верно?

Истинные планы Sony остаются загадкой, однако доподлинно известно, что на выставке Electronic Entertainment Expo (или просто Е3) в июне 2019 года новинок мы точно не увидим. А это означает, что придется ждать декабря 2019 года до официального анонса консоли. Всё, что мы знаем о PlayStation 5 сейчас, это ее примерные графические возможности (60 к/с при разрешении 4К), а также наличие сенсорного экрана на контроллере DualShock.