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В Сети появились снимки прототипа PlayStation 5

Поддельная Playstation 5 (Изображение: Slashleaks)
Поддельная Playstation 5 (Изображение: Slashleaks)
Любители игровых приставок ликуют: в сети появились первые фото Sony PlayStation 5. Однако различные источники поспешили заявить, что данные фото - обычный фейк, так что теперь остается только гадать, действительно ли изображения фальшивые или же Sony просто пытается скрыть настоящие подробности утечки?
by Anton Avdyushkin, 28.11.2018

Выложенные фото с нашумевшей новинкой PlayStation 5 продемонстрировали довольно интересный прототип с консервативным дизайном: черная квадратная приставка с закруглёнными углами. А поскольку релиз новинки запланирован не ранее 2020 года, реакция самой компании Sony была ожидаемой. Целый ряд источников опроверг подлинность фотографий, заявив, что PlayStation 5 будет выглядеть совсем иначе.

Интересно также то, что подобный трюк с "появлением" фейка часто используется компаниями вполне намеренно, чтобы отвлечь внимание от реальных утечек информации или же не допустить их появления в принципе. Ведь никто не станет разнюхивать подробности, если все уже итак известно, верно?

Истинные планы Sony остаются загадкой, однако доподлинно известно, что на выставке Electronic Entertainment Expo (или просто Е3) в июне 2019 года новинок мы точно не увидим. А это означает, что придется ждать декабря 2019 года до официального анонса консоли. Всё, что мы знаем о PlayStation 5 сейчас, это ее примерные графические возможности (60 к/с при разрешении 4К), а также наличие сенсорного экрана на контроллере DualShock.

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Anton Avdyushkin, 2018-11-28 (Update: 2018-11-28)

 