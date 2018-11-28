В Сети появились снимки прототипа PlayStation 5
Выложенные фото с нашумевшей новинкой PlayStation 5 продемонстрировали довольно интересный прототип с консервативным дизайном: черная квадратная приставка с закруглёнными углами. А поскольку релиз новинки запланирован не ранее 2020 года, реакция самой компании Sony была ожидаемой. Целый ряд источников опроверг подлинность фотографий, заявив, что PlayStation 5 будет выглядеть совсем иначе.
Интересно также то, что подобный трюк с "появлением" фейка часто используется компаниями вполне намеренно, чтобы отвлечь внимание от реальных утечек информации или же не допустить их появления в принципе. Ведь никто не станет разнюхивать подробности, если все уже итак известно, верно?
Истинные планы Sony остаются загадкой, однако доподлинно известно, что на выставке Electronic Entertainment Expo (или просто Е3) в июне 2019 года новинок мы точно не увидим. А это означает, что придется ждать декабря 2019 года до официального анонса консоли. Всё, что мы знаем о PlayStation 5 сейчас, это ее примерные графические возможности (60 к/с при разрешении 4К), а также наличие сенсорного экрана на контроллере DualShock.