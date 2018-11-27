Ученые создали покрытие, препятствующее возникновению хроматических аберраций в объективах

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Так называемая хроматическая аберрация с первого дня изобретения фотоаппаратов портит людям снимки. Суть данного явления заключается в дисперсии светового луча при прохождении через линзу, что в итоге приводит к искажению цветов на фото. Не смотря на наличие данной проблемы, разработчики новых технологий не слишком-то спешат ее решать: по сути современные оптические системы по "начинке" мало чем отличаются от своих предшественников из 18 века, пусть и внешнее сходство давно утеряно. Конечно же, сегодня есть и более продвинутые оптические устройства с коррекцией хроматической аберрации, но их огромная цена и размер вряд ли подойдут рядовым пользователям.

Поэтому учёные из Гарвардского университета решили сосредоточить своё внимание на устранении проблемы цветовых искажений и найти её решение, применимое для широкого ряда оптических систем. Исследователи пошли нестандартным путем и предложили такую инновацию как однослойная поверхность из наноструктур.

Механизм работы такого покрытия, названного учеными метакорректором, заключается в выравнивании угла преломления волн разной длины. Простота и удобство этой инновации говорят сами за себя: данное покрытие может быть применено в самых разнообразных оптических устройствах начиная от линз фотоаппарата, заканчивая микроскопом. Также исследователями были опубликованы тестовые снимки микрообъектов (от 4 до 25 мкм) сделанных с метакорректором и без него. На них видно, что цветовые искажения, или хроматическая аберрация, при фотографировании объектов такой величины просто размывают картинку. А вот изображение сделанное с применением метакорректора не просто имеет лучший цветовой баланс, но и высокую четкость и детализированность.

