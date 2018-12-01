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E-Ink дисплей JustWrite по свойствам напоминает обычную бумагу

E-Ink дисплей JustWrite в работе почти неотличим от обычной бумаги (Изображение: engadget)
E-Ink дисплей JustWrite в работе почти неотличим от обычной бумаги (Изображение: engadget)
На конференции Connected Ink 2018 в Токио засветилась новинка: полнофункциональный прототип электронной бумаги. По сути это электрофоретическая плёнка, на которой специальным пером писать можно практически без задержек.
by Alina Bakhvalova, 01.12.2018

Сохранение лесов на нашей планете теперь станет более простой задачей, поскольку компания E-Ink Holdings разработала настоящую электронную бумагу JustWrite. Благодаря переносу роли управляющего электрода в перо, бумага может быть изготовлена в абсолютно любых формах и размерах, не нуждаясь при этом в электропитании. Правда, для специфических процедур вроде инициализации или стирания уже нарисованного, может потребоваться питание, однако, для классического варианта работы достаточно будет лишь зарядить перо.

Приятно радует также скорость работы электронной бумаги: она реагирует на перо достаточно быстро, без задержек, так, что создается ощущение работы с обычной бумагой. Новинка представляет собой электрофоретическую пленку, но без управляющей матрицы на тонкопленочных транзисторах, что даёт возможность сделать устройство гибким и с любым количеством отверстий. Информации о сроках введения такой бумаги в массовое производство пока нет.

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Alina Bakhvalova, 2018-12- 1 (Update: 2018-12- 1)

 