E-Ink дисплей JustWrite по свойствам напоминает обычную бумагу

На конференции Connected Ink 2018 в Токио засветилась новинка: полнофункциональный прототип электронной бумаги. По сути это электрофоретическая плёнка, на которой специальным пером писать можно практически без задержек.

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Сохранение лесов на нашей планете теперь станет более простой задачей, поскольку компания E-Ink Holdings разработала настоящую электронную бумагу JustWrite. Благодаря переносу роли управляющего электрода в перо, бумага может быть изготовлена в абсолютно любых формах и размерах, не нуждаясь при этом в электропитании. Правда, для специфических процедур вроде инициализации или стирания уже нарисованного, может потребоваться питание, однако, для классического варианта работы достаточно будет лишь зарядить перо.

Приятно радует также скорость работы электронной бумаги: она реагирует на перо достаточно быстро, без задержек, так, что создается ощущение работы с обычной бумагой. Новинка представляет собой электрофоретическую пленку, но без управляющей матрицы на тонкопленочных транзисторах, что даёт возможность сделать устройство гибким и с любым количеством отверстий. Информации о сроках введения такой бумаги в массовое производство пока нет.