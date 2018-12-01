E-Ink дисплей JustWrite по свойствам напоминает обычную бумагу
Сохранение лесов на нашей планете теперь станет более простой задачей, поскольку компания E-Ink Holdings разработала настоящую электронную бумагу JustWrite. Благодаря переносу роли управляющего электрода в перо, бумага может быть изготовлена в абсолютно любых формах и размерах, не нуждаясь при этом в электропитании. Правда, для специфических процедур вроде инициализации или стирания уже нарисованного, может потребоваться питание, однако, для классического варианта работы достаточно будет лишь зарядить перо.
Приятно радует также скорость работы электронной бумаги: она реагирует на перо достаточно быстро, без задержек, так, что создается ощущение работы с обычной бумагой. Новинка представляет собой электрофоретическую пленку, но без управляющей матрицы на тонкопленочных транзисторах, что даёт возможность сделать устройство гибким и с любым количеством отверстий. Информации о сроках введения такой бумаги в массовое производство пока нет.