В 2019 году серия LG Gram пополнится трансформируемой и 17-дюймовой моделью

Стало известно больше о линейке LG Gram 2019, которая будет доступна уже в следующем году. В частности, стало известно, что в неё войдут такие устройства как портативный ноутбук-трансформер с сенсорным экраном LG Gram 2-in-1 и лэптоп с 17-дюймовым дисплеем.

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Итак, о первой новинке, а именно о трансформере LG Gram 2-in-1, известно уже довольно много. Например, его форм-фактор, позволяющий вращать экран на 360 градусов, чтобы использовать устройство и как ноутбук, и как планшет. Сам дисплей будет 14-дюймовым, а работать с ним можно будет также посредством специального пера. Ноутбук-трансформер также оснащён всевозможными разъемами: два порта USB Type-A, один USB Type-C, интерфейс HDMI, слот для microSD и даже 3.5-мм аудио разъем. И все это при весе устройства чуть более 1 килограмма.

Что же касается второй новинки, то о ней известно несколько меньше. Как будет называться 17-дюймовый ноутбук Gram пока неизвестно, однако он будет поддерживать беспроводную связь стандарта Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, а также иметь три порта USB 3.0, один USB Type-C и HDMI и традиционный слот для microSD-карт. Кроме того, компанией LG планируется также изготовление 15,6-дюймовых ноутбуков в рамках этой же серии.

Ещё одной особенностью новинок станет клавиатура с цифровым блоком кнопок и очень удобный форм-фактор: их вес, в итоге, будет таким же, как и у собрата-трансформера: около 1 килограмма. Первого появления новинок следует ожидать на январской выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (Невада, США).