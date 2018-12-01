Сердцем Sony PlayStation Classic оказалась SoC от Mediatek

Ностальгирующие любители классики ликуют: компания Sony выпустила в продажу осовремененную копию PlayStation из 1994 года с предустановленными 20 легендарными играми. Не может не радовать также стоимость устройства, которая составила $100.

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Пару месяцев назад мы писали, что компания Sony анонсировала PlayStation Classic, которая является уменьшенной копией самой первой игровой приставки компании. Хоть она и правда миниатюрная, дизайн навевает ностальгические воспоминания из детства.

В список установленных по умолчанию игр входят такие хиты как: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Но это мы уже и так знали, а новостью стала аппаратная платформа консоли, в основе которой, как оказалось, лежит однокристальная система MediaTek MT8167A, включающая четыре процессорных ядра Cortex-A35 и графический процессор PowerVR GE8300. Также в PlayStation Classic имеется порт HDMI, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти. Чтобы оценить масштаб технического прогресса, стоит вспомнить характеристики оригинала, вышедшего более 20 лет назад: 2 МБ оперативной памяти, процессор R3051 (RISC) компании LSI Logic и частота работы 33,8 МГц.