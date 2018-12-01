Сердцем Sony PlayStation Classic оказалась SoC от Mediatek
Пару месяцев назад мы писали, что компания Sony анонсировала PlayStation Classic, которая является уменьшенной копией самой первой игровой приставки компании. Хоть она и правда миниатюрная, дизайн навевает ностальгические воспоминания из детства.
В список установленных по умолчанию игр входят такие хиты как: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Но это мы уже и так знали, а новостью стала аппаратная платформа консоли, в основе которой, как оказалось, лежит однокристальная система MediaTek MT8167A, включающая четыре процессорных ядра Cortex-A35 и графический процессор PowerVR GE8300. Также в PlayStation Classic имеется порт HDMI, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти. Чтобы оценить масштаб технического прогресса, стоит вспомнить характеристики оригинала, вышедшего более 20 лет назад: 2 МБ оперативной памяти, процессор R3051 (RISC) компании LSI Logic и частота работы 33,8 МГц.