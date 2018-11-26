Видеокарта Nvidia RTX 2060 придет на смену GTX 1070
Не так давно в сети были опубликованы первые тесты новинки. В качестве бенчмарка была использована уже известная всем игра Final Fantasy XV. Именно ее использовали для тестирования предыдущих моделей и других видных в своем сегменте видеокарт как, например, Radeon RX 590. Сразу скажем, что показатели кадровой частоты были получены исключительно для разрешения 4К в режиме High Quality, других конфигураций пока нет.
Таким образом, GTX 2060 не намного отстаёт от GTX 1070 и Radeon RX Vega согласно полученным данным. Это характеризует новинку как достойного продолжателя серии Turing и будущего конкурента для AMD-карт. Тем не менее, пока что нет точных технических характеристик GTX 2060, что наводит на мысль о возможном анонсировании компанией Nvidia нескольких различных конфигураций видеокарты с отличиями в объеме памяти, графических процессорах и т.п. Также непонятно получит ли GeForce RTX 2060 аппаратную поддержку трассировки лучей для максимально реалистичного отображения света в играх.