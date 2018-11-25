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Спутниковая навигационная система BeiDou: уже почти у цели

Проект китайской навигационной системы BeiDou уже близок к финишу: на этой неделе в космос были выпущены два последних спутника основной группы BDS-3. Таким образом, уже почти все готово к реализации международной инициативы «Один пояс — один путь».
by Anton Avdyushkin, 25.11.2018

История системы навигации BeiDou начинается с 2000 года, когда четыре экспериментальных спутника группы BDS-1 были выпущены на орбиту. Они обслуживали только территорию Китая, однако уже в 2007 году началась вторая стадия проекта и в космос была запущена еще одна группа BDS-2, которая расширила диапазон охвата до всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Последние два спутника, запущенные в космос на этой неделе при помощи ракеты-носителя Long March-3B, укомплектовали последнюю группу BDS-3, которая охватывает уже весь земной шар. Это означает, что реализация данного космического проекта уже подходит к концу.

Главный конструктор BeiDou Ян Чанфэн прокомментировал, что данное событие является ключевым этапом перехода BeiDou от национальной экспериментальной системы к региональной, а впоследствии — и к глобальной навигационной системе. Также он отметил, что погрешность определения расстояний уменьшилась до 5 - 2,5 метров в связи с увеличением количества спутников группы BDS-3.

Более того, заявления о глобальности данной навигационной системы вполне оправданы: еще до конца этого года по проекту «Один пояс — один путь» BeiDou уже будет доступен в нескольких странах мира, а к 2020 году, возможно, и во всем мире (поскольку в следующем году Китай планирует “добавить” еще шесть спутников к уже имеющейся системе). Такими темпами BeiDou может составить серьезную конкуренцию гигантам вроде GPS, Galileo и ГЛОНАСС.

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Anton Avdyushkin, 2018-11-25 (Update: 2018-11-25)

 