Спутниковая навигационная система BeiDou: уже почти у цели

Проект китайской навигационной системы BeiDou уже близок к финишу: на этой неделе в космос были выпущены два последних спутника основной группы BDS-3. Таким образом, уже почти все готово к реализации международной инициативы «Один пояс — один путь».

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История системы навигации BeiDou начинается с 2000 года, когда четыре экспериментальных спутника группы BDS-1 были выпущены на орбиту. Они обслуживали только территорию Китая, однако уже в 2007 году началась вторая стадия проекта и в космос была запущена еще одна группа BDS-2, которая расширила диапазон охвата до всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Последние два спутника, запущенные в космос на этой неделе при помощи ракеты-носителя Long March-3B, укомплектовали последнюю группу BDS-3, которая охватывает уже весь земной шар. Это означает, что реализация данного космического проекта уже подходит к концу.

Главный конструктор BeiDou Ян Чанфэн прокомментировал, что данное событие является ключевым этапом перехода BeiDou от национальной экспериментальной системы к региональной, а впоследствии — и к глобальной навигационной системе. Также он отметил, что погрешность определения расстояний уменьшилась до 5 - 2,5 метров в связи с увеличением количества спутников группы BDS-3.