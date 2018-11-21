Galaxy S10 может получить целых шесть камер
Wall Street Journal сообщил, что Samsung выпустит четыре разных варианта топовых смартфонов следующего поколения. Например, премиум-серия Galaxy S10 будет состоять из трёх разных устройств с дисплеями от 5.8 до 6.4-дюймов и тремя-пятью камерами, в зависимости от модели.
Самым же необычным станет смартфон под названием «Beyond X», который, возможно, будет обладать поддержкой 5G-сетей, 6.7-дюймовым экраном и даже шестью камерами. Правда, касательно технического оснащения пока мало что известно, тем не менее, следует ожидать, что всё итак проясниться в скором времени.
Следующая после Galaxy 9 линейка пока еще не получила официального названия, однако неофициально новый модельный ряд уже называют Galaxy S10. Однако кодовое имя «Beyond X» намекает, что Samsung вполне может повторить ход Apple и назвать линейку Galaxy SX. Хотя есть данные, что это имя Galaxy X уже занято другим инновационным проектом смартфона с гибким экраном, так что вариант «Galaxy F» тоже имеет право на существование. Как бы там ни было, шесть камер в любом случае будут выгодно отличать смартфон на фоне конкурентов.
Источник(и)
The Wall Street Journal (subscription required)