Galaxy S10 может получить целых шесть камер

В Wall Street Journal была опубликована заметка о том, что Samsung планирует устанавливать на смартфонах грядущей линейки Galaxy S сразу шесть камер. Две фронтальных и четыре основных – все для удобства пользователя. Также во флагмане найдётся поддержка технологии 5G и 6.7-дюймовый дисплей.

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Wall Street Journal сообщил, что Samsung выпустит четыре разных варианта топовых смартфонов следующего поколения. Например, премиум-серия Galaxy S10 будет состоять из трёх разных устройств с дисплеями от 5.8 до 6.4-дюймов и тремя-пятью камерами, в зависимости от модели.

Самым же необычным станет смартфон под названием «Beyond X», который, возможно, будет обладать поддержкой 5G-сетей, 6.7-дюймовым экраном и даже шестью камерами. Правда, касательно технического оснащения пока мало что известно, тем не менее, следует ожидать, что всё итак проясниться в скором времени.

Следующая после Galaxy 9 линейка пока еще не получила официального названия, однако неофициально новый модельный ряд уже называют Galaxy S10. Однако кодовое имя «Beyond X» намекает, что Samsung вполне может повторить ход Apple и назвать линейку Galaxy SX. Хотя есть данные, что это имя Galaxy X уже занято другим инновационным проектом смартфона с гибким экраном, так что вариант «Galaxy F» тоже имеет право на существование. Как бы там ни было, шесть камер в любом случае будут выгодно отличать смартфон на фоне конкурентов.