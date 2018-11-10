Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android Pie

Благодаря утечке информации стали известны планы компании Xiaomi по выпуску обновления до Android Pie. Согласно источнику, такие смартфоны как Mi Mix 2 и Mi 8 получат оболочку Android с версией Pie еще до конца этого года, тогда как другие аппараты как, например, Mi Note 3 будут ждать обновления вплоть до третьего квартала 2019 года.

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Компания Xiaomi, как известно, медленно выпускает обновления. Не смотря на еженедельные стабильные обновления системы MIUI, основной ОС этот известнейший китайский бренд уделяет недостаточно внимания. Тем не менее, в ближайшем будущем ситуация улучшится, потому как согласно утечке информации, Xiaomi обновит свои устройства до Android Pie.

Прежде всего это касается таких смартфонов как Mi Mix 2, Mi 8 SE, Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi 8 Pro и Poco F1, которые получат обновления еще до конца 2018 года, как выяснилось из источника. Более того, Mi 8 SE уже был замечен с ОС Android Pie на Geekbench, так что основания верить таким новостям есть.

Обновления для Mi 8 Lite, последнего поколения Mi 6, флагмана Mi Max 3, Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro, Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus будут доступны несколько позже – в первом квартале 2019 года. К сожалению, во второю очередь также попадают Mi A1, Mi A2, и Mi A2 Lite. Поскольку эти устройства работают на чистом Android, в отличии от большинства других смартфонов Xiaomi, которые также работают на ОС MIUI, то стоило бы ожидать их обновления в первую очередь. Однако это не тот случай.

Текущее поколение бюджетных устройств, таких как Redmi S2, Redmi 6, Redmi 6 Pro и Redmi 6A следуют далее в очереди на обновление и смогут его получить во втором квартале 2019 года. А более ранним моделям вроде Mi Note 3 и Mi Max 2 и вовсе придётся ожидать третьего квартала следующего года.

Последние два устройства в списке и вовсе выглядят неуместно. К примеру, Mi Note 3 был выпущен примерно год назад и позиционировался как смартфон среднего класса, поэтому включать его в очередь на обновление – едва ли хорошая идея.

Такие устройства как Redmi 5 Plus, Mi Max, Mi Mix и Redmi Note 4 обновления до Android Pie не получат, но поддержка патчей безопасности системы продолжиться.