Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android Pie
Компания Xiaomi, как известно, медленно выпускает обновления. Не смотря на еженедельные стабильные обновления системы MIUI, основной ОС этот известнейший китайский бренд уделяет недостаточно внимания. Тем не менее, в ближайшем будущем ситуация улучшится, потому как согласно утечке информации, Xiaomi обновит свои устройства до Android Pie.
Прежде всего это касается таких смартфонов как Mi Mix 2, Mi 8 SE, Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi 8 Pro и Poco F1, которые получат обновления еще до конца 2018 года, как выяснилось из источника. Более того, Mi 8 SE уже был замечен с ОС Android Pie на Geekbench, так что основания верить таким новостям есть.
Обновления для Mi 8 Lite, последнего поколения Mi 6, флагмана Mi Max 3, Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro, Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus будут доступны несколько позже – в первом квартале 2019 года. К сожалению, во второю очередь также попадают Mi A1, Mi A2, и Mi A2 Lite. Поскольку эти устройства работают на чистом Android, в отличии от большинства других смартфонов Xiaomi, которые также работают на ОС MIUI, то стоило бы ожидать их обновления в первую очередь. Однако это не тот случай.
Текущее поколение бюджетных устройств, таких как Redmi S2, Redmi 6, Redmi 6 Pro и Redmi 6A следуют далее в очереди на обновление и смогут его получить во втором квартале 2019 года. А более ранним моделям вроде Mi Note 3 и Mi Max 2 и вовсе придётся ожидать третьего квартала следующего года.
Последние два устройства в списке и вовсе выглядят неуместно. К примеру, Mi Note 3 был выпущен примерно год назад и позиционировался как смартфон среднего класса, поэтому включать его в очередь на обновление – едва ли хорошая идея.
Такие устройства как Redmi 5 Plus, Mi Max, Mi Mix и Redmi Note 4 обновления до Android Pie не получат, но поддержка патчей безопасности системы продолжиться.