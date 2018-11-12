В День холостяка выручка компании Alibaba составила более 30 миллиардов долларов
Неофициальный китайский праздник День холостяка (11 ноября) спровоцировал волну онлайн (и офлайн) заказов среди покупателей-одиночек. Гигант розничной интернет-торговли Alibaba должен быть безгранично благодарен поклонникам данного праздника: барьер в 1 миллиард долларов выручки был преодолён быстрее чем за полторы минуты, а порог в 10 миллиардов – в течении часа после старта продаж. В итоге, к концу дня доход компании составил 30,8 миллиардов долларов.
Глядя на успехи компании Alibaba, её конкуренты взяли на вооружение такой маркетинговый ход и отметили важность вышеупомянутого праздника, который также называют «11.11», для бизнеса. Бренды Xiaomi, Apple и Dyson заняли первые по популярности позиции на старте продаж. Идея предоставлять скидки на товары в День холостяков принадлежит Дэниэлу Чжану (Daniel Zhang), который, как раз, и является генеральным директором Alibaba Group. Данная стратегия оказалась невероятно эффективной, более того, считается, что именно 11.11 – это самый популярный день для онлайн и офлайн покупок во всем мире.
Таким образом, компания Alibaba быстро догнала таких гигантов как Amazon, Apple и Microsoft, бросив вызов доминированию американской продукции на рынке. Теперь именно компании Alibaba и Tencent захватывают власть над мировом рынком, где торговля будет проходит именно под китайским знаменем. Ведь философия праздника невероятно проста и понятна: цифра «1» символизирует одинокого человека, а «11» - это уже двое людей вместе… покупающих товары на Alibaba.
Источник(и)
WSJ (subscription required)