Samsung официально представила первый флагманский смартфон-раскладушку W2019
Новый и внешне довольно привлекательный флагман W2019 от Samsung был представлен на официальном сайте производителя. Раскладной смартфон с топовой начинкой со Snapdragon 845 являет собой давно забытый формат, эстетично вписанный в новый стиль. Все это призвано отвлечь внимание потенциального покупателя от огромного ценника, ведь это чудо техники едва ли станет дешевле в ближайшее время. Напротив, версия объёмом 6/128 ГБ обойдётся в 18999 юаней, что, в итоге, будет эквивалентно $2730 для западных покупателей.
За такую цену пользователи захотят, как минимум, самый лучший из существующих смартфонов. А вот здесь W2019, если и может похвастаться процессором Snapdragon 845, то в отношении ОЗУ/емкости накопителя со своими 6/128 ГБ явно звёзд с неба не хватает. Тот же Galaxy S9+ имеет аналогичные характеристики при гораздо меньшей цене. Ситуацию спасают разве что два Super-AMOLED экрана, ну и форм-фактор устройства, разумеется выделяет его среди прочих конкурентов. Присутствует также двойная задняя камера (12 MП + 12 MП) и фронтальная на 8 МП.
В устройстве находится батарея на 3,070 мАч, поддержка 2 SIM-карт, NFC, 4G LTE, Bluetooth 4.2 и WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 + 5 ГГц частот) стандартов связи. Отсутствует 3.5 мм разъем и вырезы на дисплеях устройства. Модель W2019 точно появится у тех, кто любит яркие новинки и флагманы, но избегает продукцию от Apple.
Источник(и)
Samsung (in Chinese)