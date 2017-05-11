Похоже, Samsung готовит новый флагман в форм-факторе раскладушки
Телефоны в корпусе "раскладушек" перестали быть популярными уже довольно долгое время назад. Или, возможно, просто исчезли как таковые? Их практически полностью вытеснили смартфоны-"кирпичи", немедленно вошедшие в моду после появления iPhone.
Тем не менее, для этого форм-фактора существует довольно большой неудовлетворённый спрос, поскольку смартфонов в таком корпусе сегодня почти невозможно купить - за исключением пары моделей, доступных только в ряде азиатских стран. По всей видимости, Samsung вспомнила про потребителей, которые много звонят и которым такой форм-фактор был бы более удобен, и сейчас работает над подобным смартфоном. По слухам, он выйдет в продажу уже через несколько месяцев.
Характеристики модели SM-W2017 (под таким кодом о ней стало известно) таковы:
- Два 4.2-дюймовых OLED-экрана
- Qualcomm Snapdragon 430
- 64 ГБ памяти для хранения данных
- Основная камера 12 МП
- Фронтальная камера 5 МП
- Аккумулятор 2300 мАч
- Беспроводная зарядка
- Сканер отпечатков пальцев с поддержкой Samsung Pay
- Корпус с защитой от пыли и брызг
Представители популярного новостного сайта о технологиях ET News из Кореи рассказали, что узнали об зтом от одного из крупных корейских мобильных операторов. Инсайдер добавил: “Я не могу точно назвать дату начала продаж, но выход смартфона в Корее запланирован на довольно близкую дату в будущем…. Новый смартфон-раскладушка будет стоить дороже, чем любая другая раскладушка, которая сейчас продаётся. В зависимости от конечной цены, возможно, телефон выпустят в качестве специальной версии.”
Этот телефон станет последователем Samsung Galaxy Folder 1, смартфона-раскладушки, которая поступила в продажу в 2015 году (только в азиатском регионе). Samsung планирует выпустить также её последователя, модель Galaxy Folder 2, которая будет работать на Snapdragon 425.
У форм-фактора раскладушки есть определённые преимущества (например, простота ответа на звонок, а также повышенная компактность в закрытом виде). Пока неизвестно, насколько популярной может стать подобная модель. Похоже, что в Корее и Японии есть стабильная группа потребителей, которая буквально сходит с ума по таким телефонам - в этом регионе они очень популярны.