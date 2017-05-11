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Похоже, Samsung готовит новый флагман в форм-факторе раскладушки

Смартфон-раскладушка премиум класса SM-W2017 - над которой, по слухам, работает Samsung. (Изображение: The Investor)
Смартфон-раскладушка премиум класса SM-W2017 - над которой, по слухам, работает Samsung. (Изображение: The Investor)
Ответить на звонок — раскрытием смартфона? Скоро такое снова станет возможным. Появились слухи, что Samsung готовит смартфон в корпусе раскладушки с 2 OLED-экранами, сканером отпечатков и Snapdragon 430.
by Sam Medley / Andrei Manzhov, 11.05.2017
Android Galaxy S слухи телефоны

Телефоны в корпусе "раскладушек" перестали быть популярными уже довольно долгое время назад. Или, возможно, просто исчезли как таковые? Их практически полностью вытеснили смартфоны-"кирпичи", немедленно вошедшие в моду после появления iPhone.

Тем не менее, для этого форм-фактора существует довольно большой неудовлетворённый спрос, поскольку смартфонов в таком корпусе сегодня почти невозможно купить - за исключением пары моделей, доступных только в ряде азиатских стран. По всей видимости, Samsung вспомнила про потребителей, которые много звонят и которым такой форм-фактор был бы более удобен, и сейчас работает над подобным смартфоном. По слухам, он выйдет в продажу уже через несколько месяцев.

Характеристики модели SM-W2017 (под таким кодом о ней стало известно) таковы:

  • Два 4.2-дюймовых OLED-экрана
  • Qualcomm Snapdragon 430
  • 64 ГБ памяти для хранения данных
  • Основная камера 12 МП 
  • Фронтальная камера 5 МП
  • Аккумулятор 2300 мАч
  • Беспроводная зарядка
  • Сканер отпечатков пальцев с поддержкой Samsung Pay
  • Корпус с защитой от пыли и брызг

Представители популярного новостного сайта о технологиях ET News из Кореи рассказали, что узнали об зтом от одного из крупных корейских мобильных операторов. Инсайдер добавил: “Я не могу точно назвать дату начала продаж, но выход смартфона в Корее запланирован на довольно близкую дату в будущем…. Новый смартфон-раскладушка будет стоить дороже, чем любая другая раскладушка, которая сейчас продаётся. В зависимости от конечной цены, возможно, телефон выпустят в качестве специальной версии.”

Этот телефон станет последователем Samsung Galaxy Folder 1, смартфона-раскладушки, которая поступила в продажу в 2015 году (только в азиатском регионе). Samsung планирует выпустить также её последователя, модель Galaxy Folder 2, которая будет работать на Snapdragon 425.

У форм-фактора раскладушки есть определённые преимущества (например, простота ответа на звонок, а также повышенная компактность в закрытом виде). Пока неизвестно, насколько популярной может стать подобная модель. Похоже, что в Корее и Японии есть стабильная группа потребителей, которая буквально сходит с ума по таким телефонам - в этом регионе они очень популярны.

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Sam Medley / Andrei Manzhov, 2017-05-11 (Update: 2017-05-11)

 