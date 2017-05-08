Notebookcheck

Рынок планшетов сокращается 10-й квартал подряд

Tablet market shrinks for tenth quarter in a row
Tablet market shrinks for tenth quarter in a row
Замедление продаж планшетов может быть вызвано ростом интереса пользователей к более функциональным ноутбукам-планшетам с 360-градусными петлями экрана, а также отсоединяемой клавиатурой.
by Allen Ngo / Andrei Manzhov, 08.05.2017
планшеты бизнес

Рынок планшетов в планетарном масштабе продолжает сокращаться: в первом квартале 2017-года (по сравнению с тем же кварталом 2016-го года) продажи упали на 8.5% - до уровня 36.2 миллионов устройств, что довольно существенно. Согласно результатам исследовательской компании IDC, распределение долей среди крупнейших производителей также продолжает меняться.

Продажи гибридных ноутбуков-планшетов (конвертеров, или 2-в-1) в корпусах, раскрывающихся на 360 градусов (или с отсоединяемой клавиатурой) продолжают расти - причём за счет планшетов, пик продаж которых пришёлся на 2014-й год. Apple продолжает оставаться лидером этого сегмента с долей в 24.6% (но это меньше прошлогодних 25.9%). IDC предсказывает, что подобный рост рынка ноутбуков-планшетов на Windows станет проблемой для Apple (и в особенности для её ограниченной по функционалу серии iPad Pro).

Как Samsung, так и Huawei немного нарастили свои доли рынка до 16.5% и 7.4%, соответственно. В частности, Huawei смогла достигнуть самого сильного ежегодного роста в 31% - но неясно, сможет ли этот китайский производитель сохранить темпы в этом году, поскольку (по разным данным) компания собирается сфокусироваться на Windows-устройствах (в ущерб планшетам на чистом Android).

Тот же самый источник прогнозирует даже более сильный рост планшетов с отсоединяемыми клавиатурами, и считает, что это произойдёт за счёт продаж гибридных ноутбуков-планшетов с 360-градусными экранными петлями.

5 крупнейших производителей планшета в мировом масштабе, доли рынка и рост, 1-й квартал 2017 года (предварительные результаты, объём поставок в млн. штук)

Компания

Объём поставок в 1-м кв. 2017 

Доля рынка (1-й кв. 2017)

Объём поставок в 1-м кв. 2016 

Доля рынка (1-й кв. 2016)

Ежегодный рост

1. Apple

8.9

24.6%

10.3

25.9%

-13.0%

2. Samsung

6.0

16.5%

6.0

15.2%

-1.1%

3. Huawei

2.7

7.4%

2.0

5.1%

31.7%

4. Amazon.com

2.2

6.0%

2.2

5.6%

-1.8%

5. Lenovo

2.1

5.7%

2.2

5.5%

-3.8%

Others

14.4

39.8%

16.9

42.7%

-14.7%

Всего

36.2

100.0%

39.6

100.0%

-8.5%

Источник: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, 4 мая 2017

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Allen Ngo / Andrei Manzhov, 2017-05- 8 (Update: 2017-05- 9)

 