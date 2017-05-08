Рынок планшетов сокращается 10-й квартал подряд

Замедление продаж планшетов может быть вызвано ростом интереса пользователей к более функциональным ноутбукам-планшетам с 360-градусными петлями экрана, а также отсоединяемой клавиатурой.

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Рынок планшетов в планетарном масштабе продолжает сокращаться: в первом квартале 2017-года (по сравнению с тем же кварталом 2016-го года) продажи упали на 8.5% - до уровня 36.2 миллионов устройств, что довольно существенно. Согласно результатам исследовательской компании IDC, распределение долей среди крупнейших производителей также продолжает меняться.

Продажи гибридных ноутбуков-планшетов (конвертеров, или 2-в-1) в корпусах, раскрывающихся на 360 градусов (или с отсоединяемой клавиатурой) продолжают расти - причём за счет планшетов, пик продаж которых пришёлся на 2014-й год. Apple продолжает оставаться лидером этого сегмента с долей в 24.6% (но это меньше прошлогодних 25.9%). IDC предсказывает, что подобный рост рынка ноутбуков-планшетов на Windows станет проблемой для Apple (и в особенности для её ограниченной по функционалу серии iPad Pro).

Как Samsung, так и Huawei немного нарастили свои доли рынка до 16.5% и 7.4%, соответственно. В частности, Huawei смогла достигнуть самого сильного ежегодного роста в 31% - но неясно, сможет ли этот китайский производитель сохранить темпы в этом году, поскольку (по разным данным) компания собирается сфокусироваться на Windows-устройствах (в ущерб планшетам на чистом Android).

Тот же самый источник прогнозирует даже более сильный рост планшетов с отсоединяемыми клавиатурами, и считает, что это произойдёт за счёт продаж гибридных ноутбуков-планшетов с 360-градусными экранными петлями.