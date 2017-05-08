Рынок планшетов сокращается 10-й квартал подряд
Рынок планшетов в планетарном масштабе продолжает сокращаться: в первом квартале 2017-года (по сравнению с тем же кварталом 2016-го года) продажи упали на 8.5% - до уровня 36.2 миллионов устройств, что довольно существенно. Согласно результатам исследовательской компании IDC, распределение долей среди крупнейших производителей также продолжает меняться.
Продажи гибридных ноутбуков-планшетов (конвертеров, или 2-в-1) в корпусах, раскрывающихся на 360 градусов (или с отсоединяемой клавиатурой) продолжают расти - причём за счет планшетов, пик продаж которых пришёлся на 2014-й год. Apple продолжает оставаться лидером этого сегмента с долей в 24.6% (но это меньше прошлогодних 25.9%). IDC предсказывает, что подобный рост рынка ноутбуков-планшетов на Windows станет проблемой для Apple (и в особенности для её ограниченной по функционалу серии iPad Pro).
Как Samsung, так и Huawei немного нарастили свои доли рынка до 16.5% и 7.4%, соответственно. В частности, Huawei смогла достигнуть самого сильного ежегодного роста в 31% - но неясно, сможет ли этот китайский производитель сохранить темпы в этом году, поскольку (по разным данным) компания собирается сфокусироваться на Windows-устройствах (в ущерб планшетам на чистом Android).
Тот же самый источник прогнозирует даже более сильный рост планшетов с отсоединяемыми клавиатурами, и считает, что это произойдёт за счёт продаж гибридных ноутбуков-планшетов с 360-градусными экранными петлями.
|5 крупнейших производителей планшета в мировом масштабе, доли рынка и рост, 1-й квартал 2017 года (предварительные результаты, объём поставок в млн. штук)
Компания
Объём поставок в 1-м кв. 2017
Доля рынка (1-й кв. 2017)
Объём поставок в 1-м кв. 2016
Доля рынка (1-й кв. 2016)
Ежегодный рост
1. Apple
8.9
24.6%
10.3
25.9%
-13.0%
2. Samsung
6.0
16.5%
6.0
15.2%
-1.1%
3. Huawei
2.7
7.4%
2.0
5.1%
31.7%
4. Amazon.com
2.2
6.0%
2.2
5.6%
-1.8%
5. Lenovo
2.1
5.7%
2.2
5.5%
-3.8%
Others
14.4
39.8%
16.9
42.7%
-14.7%
Всего
36.2
100.0%
39.6
100.0%
-8.5%
Источник: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, 4 мая 2017