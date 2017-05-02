12.3-дюймовый Chuwi Lapbook начнёт продаваться в мае за 20000 руб.
Китайский производитель Chuwi в этом году буквально в ударе, представляя новые интересные (и недорогие) продукты один за одним. Особенно интересны ноутбуки и конвертеры, созданные в качестве конкурентов Surface Pro 4 и Surface Book. Недавно проходившая неофициальная информация о ноутбуке Lapbook 12.3 теперь подтвердилась официально: этот ноутбук поступит в продажу уже в этом месяце, и в ряде онлайн-магазинов (например, в Gearbest) его можно будет купить всего за 20 тысяч рублей (350 долларов).
Основные технические характеристики таковы:
- Процессор Intel Celeron N3450 (Apollo Lake)
- Экран формата 3:2 (разрешение 2736 x 1824)
- 6 ГБ оперативной памяти
- Хранение данных: 64 ГБ eMMC + слот M.2 2242 + поддержка карт MicroSD
- Порты USB 3.0, USB 2.0, mini-HDMI
- Беспроводной адаптер Dual-band WLAN + Bluetooth 4.2
- Встроенный аккумулятор номиналом 37 Вт⋅ч
- ОС Windows 10 или Linux Ubuntu
- Габариты 30.0 x 22.3 x 1.67 см
- Вес 1.4 кг
Chuwi Lapbook использует пассивное охлаждение, поэтому совершенно бесшумен. Он выделяется своим элегантным цельнометаллическим корпусом с покрытием серебряного цвета, слотом для дисков M.2 необычного форм-фактора 2242 (такие диски меньшего объёма и стоят дороже), а также экраном формата 3:2. Увеличенный по высоте экран обрадует тех, кто интенсивно работает с информацией - документами, презентациями и веб-сайтами (ставшие повсеместными экраны формата 16:9 для этого мене удобны).
Мы предполагаем, что ахиллесовой пятой этого Lapbook станет медленный процессор Celeron N3450, который обычно устанавливается в нетбуки и мини-ПК с ультра-низким энергопотреблением.